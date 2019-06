Montagsspiel beschert Nitro neuen Bundesliga-Rekord

© MG RTL D/Stefan Gregorowius

Gefühlt die halbe Fußball-Welt ist gegen Montagsspiele in der Bundesliga, bei Nitro sieht man das aber wohl etwas anders. Weil man nun erstmals als erster Sender im Free-TV Bundesliga-Bilder zeigen konnte, schossen die Quoten von "100% Bundesliga" prompt nach oben.



20.02.2018 - 09:50 Uhr von Timo Niemeier 20.02.2018 - 09:50 Uhr

Am Montag ist es beim Bundesliga-Spiel zwischen Frankfurt und Leipzig zu vielen Protesten der Fans gekommen. Der Grund war die Ansetzung des Spiels. Die Partie war die erste überhaupt in der Geschichte der Bundesliga, die regulär an einem Montag stattgefunden hat. Insgesamt fünf Montagsspiele soll es in dieser Saison erstmals geben. Und während die Fans in großen Teilen dagegen sind, wird man sich bei Nitro wohl schon auf die Spiele freuen. Aus gutem Grund: Die Quoten der Fußball-Show "100% Bundesliga" legten nun nämlich deutlich zu.

Marktanteils-Trend: 100% Bundesliga - Fußball bei Nitro



290.000 Menschen ab drei Jahren sahen sich die Sendung an. Der bisherige Höchstwert stammte noch von der ersten Ausgabe im Juli 2017, damals sahen 240.000 Menschen zu. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 1,7 Prozent so gut wie noch nie. In den vergangenen Wochen kämpfte die Bundesliga-Show immer wieder mit der Marke von 1,0 Prozent. Die Sendung hat also merklich von dem Mehr an Exklusivität profitiert.

Sehr gut verlief der Abend derweil für Sat.1 Gold: Zwei Folgen von "Kommissar Rex" holten 1,8 und 2,5 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern, "Hallo Onkel Doc!" lag danach ebenfalls bei guten 1,8 und 2,3 Prozent. Bei Sixx brachten es die "Gilmore Girls" auf 1,1 und 1,5 Prozent, "Famous in Love" rutschte danach aber auf 0,8 Prozent ab. Auch bei DMAX lief nicht alles nach Plan: Schon "Die Gebrauchtwagen-Profis" holten zur besten Sendezeit nur 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Top Gear" landete danach bei 1,1 Prozent und "Gear Dogs" musste sich ab 22:15 Uhr mit nur noch 0,6 Prozent zufrieden geben.

