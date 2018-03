"Knife Fight Club" kann guten Vorlauf nicht nutzen

© MG RTL D / Morris Mac Matzen

Neuerdings probiert sich Vox am späten Donnerstagabend an einer Kochshow, zum Auftakt blieben die Quoten von "Knife Fight Club" aber überschaubar - trotz eines guten Vorlaufs. Zufrieden sein kann man dagegen bei Sat.1.



23.03.2018 - 09:25 Uhr von Timo Niemeier 23.03.2018 - 09:25 Uhr

Die neue Vox-Kochshow "Knife Fight Club" ist am Donnerstagabend mit schlechten Quoten gestartet: Nur 660.000 Zuschauer sahen sich die erste Ausgabe ab 22:20 Uhr an, 380.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Trotz der späten Uhrzeit reichte das nur zu schwachen 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Tim Mälzer und Tim Raue blieben so deutlich unter dem Senderschnitt von Vox hängen.

Vielleicht haben die Zuschauer am späten Donnerstag auch einfach nicht mit einer neuen Kochsendung gerechnet, der Vorlauf jedenfalls war eigentlich ganz gut. Der Film "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" unterhielt zur besten Sendezeit 750.000 junge Zuschauer und holte so 7,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 1,54 Millionen Menschen ein. Am Nachmittag blieben sämtliche Vox-Formate unter der Marke von 10,0 Prozent Marktanteil - zufrieden sein kann man dennoch. "Mein Kind, Dein Kind" erzielte 9,8 Prozent, "Shopping Queen" ebenfalls sehr gute 8,6 Prozent. "First Dates" schwankt weiter stark und erlebte am Donnerstag mit 5,8 Prozent einen der schlechteren Tage.

Recht zufrieden sein kann man bei Sat.1, wo "Criminal Minds" in der Primetime überzeugte. Drei Folgen der Serie holten Marktanteile zwischen 10,2 und 11,2 Prozent und lagen damit deutlich über den Normalwerten des Senders. Anfangs waren bei einer neuen Episode noch mehr als zwei Millionen Zuschauer mit dabei, die Wiederholungen erreichten 1,85 und 1,45 Millionen Menschen. "Elementary" fiel später dann auf 8,6 Prozent Marktanteil zurück. Der Tagesmarktanteil von Sat.1 lag am Donnerstag bei 9,6 Prozent - nur aufgrund einige schwacher Daytime-Programm wurde hier ein zweistelliger Wert verfehlt.

