Bei Sixx wird bald wieder geboomt, bei Sat.1 gesucht

© Sixx / Willi Weber

Sixx schickt seine Home-Makeover-Show "Boom my Room" mit Janine Ullmann im Mai in eine zweite Staffel, schon Ende April begibt sich zudem in Sat.1 Julia Leischik wieder auf die Suche nach vermissten Menschen.



27.03.2018 - 08:40 Uhr von Uwe Mantel 27.03.2018 - 08:40 Uhr

"Home & Style" hat Sixx-Chefin Wiebke Schodder im vergangenen Jahr als einen der drei Schwerpunkte für den Frauensender der ProSiebenSat.1-Gruppe definiert - mit der Eigenproduktion "Boom my Room" als Aushängeschild. Für den Sommer wurde daher bereits eine zweite Staffel angekündigt - die nun sogar noch im Frühling startet. So wird Janine Ullmann bereits ab dem 9. Mai wieder Kandidaten "überfallen", um in einer Nacht- und Nebelaktion deren Wohn-Albträume aufzumöbeln.

Ein bisschen gedreht wird am Sendeplatz: Statt Mittwochs um 20:15 Uhr werden die neuen Folgen nun immer um 21:15 Uhr gezeigt. Die erste Staffel erzielte bei Sixx im vergangenen Jahr im Sommerprogramm im Schnitt ordentliche 1,2 Prozent Marktanteil bei der Erstausstrahlung, in der Spitze ging es aber auf bis zu 1,8 Prozent nach oben, zudem erzielten auch die Wiederholungen am Samstagvorabend teils richtig gute Werte. Bei den 14- bis 29-jährigen Frauen wurden laut SevenOne Media sogar bis zu 4,9 Prozent Marktanteil erreicht.

Ein Wiedersehen mit Julia Leischik steht unterdessen bei Sat.1 an: Ab dem 29. April gibt's sonntags um 18:55 Uhr neue Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich", für die sie wieder um die ganze Welt gereist ist, um vermisste Menschen wiederzufinden. Auch hier dürfte man sich auf gute Quoten verlassen können: Die vergangene Staffel kam im Schnitt auf 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - deutlich mehr als der Sat.1-Senderschnitt, der im März bislang bei 8,6 Prozent liegt.

