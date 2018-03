Über 12 Millionen Zuschauer sehen Pleite gegen Brasilien

© ZDF

Den 1:0-Sieg der Brasilianer gegen die deutsche Nationalmannschaft verfolgten am Dienstagabend über zwölf Millionen Zuschauer im Ersten. Das war die höchste Fußball-Reichweite seit dem Confed-Cup-Finale gegen Chile im letzten Sommer.



28.03.2018 - 09:11 Uhr von Uwe Mantel 28.03.2018 - 09:11 Uhr

Zum ersten Mal seit der 7:1-Gala bei der Fußball-WM 2014 traf die deutsche Nationalmannschaft wieder auf Brasilien. Ein erneutes Schützenfest blieb aber aus, diesmal mussten sich die Deutschen, die nicht in Bestbesetzung antraten, letztlich 0:1 geschlagen geben. Die Revanche der Brasilianer sorgte aber in jedem Fall für Traumquoten fürs ZDF: 12,08 Millionen Zuschauer sahen im Schnitt nämlich die Übertragung der Partie, deutlich mehr als sonst mit Test- oder Qualifikationsspielen. Mehr Zuschauer gab's für ein Fußball-Spiel zuletzt beim Confed-Cup-Finale im Sommer vergangenen Jahres.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei hervorragenden 38,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit einem Marktanteil von 34,4 Prozent nur wenig schlechter aus. Dass dem ZDF der Tagessieg damit nicht zu nehmen war, ist angesichts dessen selbstverständlich. Auch die Tagesmarktanteile fielen mit 21,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprechend sehr gut aus.

Am späten Abend blieben viele auch noch bei den Zusammenfassungen weiterer Spiele dran. 6,71 Millionen waren es bei der Zusammenfassung der Partie Russland - Frankreich um kurz vor 23 Uhr noch, dann ging's langsam bergab, aber auch bei der Zusammenfassung der U21-EM-Qualifikationspartie Kosovo - Deutschland waren um 23:15 Uhr noch immer 5,33 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Im Anschluss an den Fußball schickte das ZDF dann "Die Anstalt" auf Sendung, die mit diesem Rückenwind beim jungen Publikum einen neuen Rekord aufstellte: 12,9 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, zum ersten Mal seit 2014 war der Marktanteil damit wieder zweistellig - auch damals an einem Fußball-Abend. Die Gesamt-Zuschauerzahl lag mit 2,46 Millionen ähnlich hoch wie bei der Ausgabe im Februar, aufgrund der späteren Sendezeit lag aber auch hier der Marktanteil mit 16,6 Prozent deutlich höher als sonst.

Gute Nachrichten gab's fürs ZDF auch noch aus dem Vorabend: Dort reihte sich die neue "SOKO Hamburg" nahtlos in den erfolgreichen Krimi-Reigen am Vorabend ein. 4,07 Millionen Zuschauer sahen den Serienauftakt, das reichte für einen Marktanteil von 20,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Die "SOKO Köln" kam in den letzten Woche auf ähnlich hohe Werte auf diesem Sendeplatz. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Hamburger zum Auftakt mit einem Marktanteil von 7,0 Prozent sogar etwas erfolgreicher als für die "SOKOs" üblich.

