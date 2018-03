"Blockbustaz" meldet sich mit ausbaufähiger Quote zurück

© ZDF/Efe Cetinoezman

ZDFneo hat sich keinen einfachen Starttermin für die zweite Staffel von "Blockbustaz" ausgesucht, wurde der Abend dank Fußball doch vom großen Bruder ZDF dominiert. Dementsprechend blieb die Serie auch noch hinter ihren Bestwerten zurück.



28.03.2018 - 09:55 Uhr von Uwe Mantel 28.03.2018 - 09:55 Uhr

350.000 Zuschauer sahen am Dienstagabend den Auftakt der zweiten Staffel von "Blockbustaz". Die gute Nachricht: Das waren trotz der nicht ganz einfachen Konkurrenzsituation sogar 70.000 mehr als beim Auftakt der ersten Staffel im Frühjahr 2016, es waren aber zugleich auch sprübar weniger als beim Bestwert, auf den sich die Serie zum Staffelfinale gesteigert hatte. Damals hatten 460.000 Zuschauer eingeschaltet. Der Marktanteile lagen bei 1,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - auch das lag zwar auf dem Niveau des Staffelschnitts aus 2016, in der Spitze ging's aber bei den Jüngeren damals bis auf 2,6 Prozent nach oben. Zum Vergleich: Der ZDFneo-Senderschnitt lag zuletzt bei 3,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - "Blockbustaz" müsste sich in den kommenden Wochen also noch ein Stück steigern, um diese Werte zu erreichen.

Der Start in den Abend hatte für ZDFneo trotz der Fußball-Konkurrenz übrigens sehr gut ausgesehen: 1,69 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr nämlich für die Krimi-Alternative und schalteten die Wiederholung von "Friesland" ein. Das reichte für 5,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Death in Paradise" konnte da ab 21:45 Uhr aber schon nicht ganz anknüpfen: 750.000 Zuschauer sahen insgesamt zu, der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum zwar noch bei immerhin 2,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren aber nicht mehr als 0,9 Prozent drin. Zumindest hier sorgte "Blockbustaz" also für einen Aufschwung im Anschluss.

Dass man mit Krimis am Dienstagabend trotz Fußball ziemlich gut fahren konnte, stellte unterdessen auch Sixx unter Beweis: "Unforgettable" erreichte dort in der Primetime mit einer Doppelfolge nämlich 2,0 und 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Profiling Paris" danach 2,1 Prozent Marktanteil und "Homicide Hunter" ab 23:15 Uhr noch immer 1,9 bis 2,0 Prozent Marktanteil.

