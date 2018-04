DMAX schlägt ProSieben Maxx im Australien-Duell

© DMAX

Der Männersender DMAX hat mit seiner Marathon-Programmierung von "Goldrausch in Australien" am Ostermontag teils starke Quoten eingefahren und landete deutlich vor ProSieben Maxx, wo es ebenfalls um non-stop um Australien ging.



03.04.2018 - 09:42 Uhr von Alexander Krei 03.04.2018 - 09:42 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe konnte DMAX am Ostermontag auf ganzer Linie überzeugen. Zu verdanken hat der Sender den Erfolg einer Marathon-Programmierung seiner Dokusoap "Goldrausch in Australien", die vor allem tagsüber gefragt war. Die meisten Fans lockte die Sendung um 18:15 Uhr vor den Fernseher: Zu diesem Zeitpunkt waren 460.000 Zuschauer im Goldrausch, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei starken 3,2 Prozent. Auch ein paar Stunden zuvor war es DMAX bereits gelungen, die Marke von drei Prozent zu überspringen.

Etwas schwerer tat sich der Sender dann zur besten Sendezeit: Hier lag der Marktanteil der Dokusoap zunächst bei nur 1,3 Prozent, doch zu später Stunde steigerte sich "Goldrausch in Australien" noch einmal auf 3,2 Prozent. Nach Mitternacht verbuchte "Australian Gold - Schatzsuche Down Under" schließlich sogar hervorragende 4,8 Prozent Marktanteil. Auch an den Tagen zuvor hatte DMAX bereits starke Zahlen eingefahren: Karfreitag bis Ostermontag waren die vier besten Einzeltage des Senders - und selbst der Schwestersender TLC schaffte am Sonntag mit 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Tag seit Senderbestehen.

Von Zahlen, wie sie DMAX einfuhr, blieb ProSieben Maxx unterdessen am Ostermontag deutlich entfernt - obwohl man auch dort auf eine durchgängige Programmierung mit Australien-Schwerpunkt setzte. "Border Patrol Australia" verzeichnete in der Primetime meist Marktanteile um einen Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am besten lief's hier am Nachmittag, als das Format in der Spitze auf bis zu 2,8 Prozent kam. Am Vorabend schalteten zeitweise immerhin 260.000 Zuschauer ein.

Unterm Strich reichte es für einen guten Tagesmarktanteil von 1,3 Prozent in der Zielgruppe, womit ProSieben Maxx in der Zielgruppe zumindest vor den anderen kleinen Sendern der Gruppe landete. Nitro setzte derweil in der Primetime auf sein gewohntes Programm, kam mit "Alarm für Cobra 11" aber zunächst nicht über 1,1 Prozent Marktanteil hinaus. "100 % Bundesliga" fiel im Anschluss auf 0,9 Prozent zurück und verzeichnete lediglich 150.000 Zuschauer.

