Sat.1 Gold so stark wie nie, Erholung für DMAX und Tele 5

Trotz härter gewordener Konkurrenz hält Michaela Kiermeier Sat.1 Gold weiter auf Kurs - im März lief's für den kleinen Sender sogar so gut wie noch nie. Auch kabel eins Doku legte zu. Gleichzeitig kann man sich bei DMAX über steigende Quoten freuen.



03.04.2018 - 16:25 Uhr von Alexander Krei 03.04.2018 - 16:25 Uhr

Viele kleine Sender konnten ihre Marktanteile im März ausbauen - und für Sat.1 Gold reichte es sogar für einen neuen Rekord. Mit einem Marktanteil von 1,8 Prozent war der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen so erfolgreich wie nie zuvor und obwohl es mit RTLplus inzwischen harte Konkurrenz aus Köln gibt, betrug das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat einen halben Prozentpunkt. In seiner Kernzielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen schaffte Sat.1 Gold zudem mit 2,8 Prozent Marktanteil einen neuen Jahresbestwert.

Aber auch sonst kann man in Unterföhring zufrieden sein mit der Performance der Kleineren: Mit kabel eins Doku konnte nämlich auch der jüngste Senderspross einen Rekord verbuchen. Auf immerhin 0,6 Prozent Marktanteil kam der Sender, der nicht zuletzt mit Daytime-Formaten wie "Die verrücktesten Häuser der Welt" punktete. ProSieben Maxx feiert derweil mit 1,5 Prozent Marktanteil den stärksten März-Wert seit Senderbestehen und Sixx lässt die Talsohle weiter hinter sich und lag mit 1,4 Prozent über dem Wert aus dem März 2017

Zufriedenheit auch bei Discovery - vor allem für DMAX lief es richtig gut. Der Marktanteil des Männersenders fiel mit 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen so gut aus wie seit September nicht mehr. Gegenüber dem Vormonat ging es um 0,2 Prozentpunkte nach oben. Es war zugleich das erste Mal seit einem halben Jahr, dass DMAX wieder auf Augenhöhe mit Nitro lag. Der Kölner Konkurrent konnte sich allerdings ebenfalls verbessern und schaffte seinen bislang besten Wert des laufenden Jahres.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

März 17

MA gesamt

Super RTL

2,1

+/-0

+/-0

1,8

ZDFneo 2,0

+0,3

+0,1

3,1

Nitro 1,9

+0,1

+0,1

1,7

DMAX 1,9

+0,2

+0,3

1,1

Sat.1 Gold

1,8

+0,2

+0,5

1,6

ProSieben Maxx

1,5 +0,2

+0,4

0,7

Sixx 1,4

+0,1

+0,3

0,8

Kika 1,4

+0,1

+0,1

1,2 Disney Channel

1,3

-0,2

+0,1

0,9

Comedy Central (14-2 Uhr) 1,2

-0,1

+/-0 0,4 ZDFinfo

1,2

+0,1

-0,1

1,3 RTLplus

1,1

+0,1 +0,3

1,1

Tele 5

1,0

+0,2

+/-0

0,9

Welt 1,0

+0,1

-0,3

0,9

n-tv 0,9

+/-0

-0,1

1,0

Sport1

0,8

-0,1

-0,3

0,8

3sat 0,8 +0,1

+0,1

1,3

Nick 0,8 +0,1

+/-0 0,6

Phoenix 0,7

+0,1

-0,1

1,1

Arte 0,7

+0,1

-0,1

1,1

Viva (6-14 Uhr)

0,7

-0,1

--

0,3

kabel eins Doku 0,6

+0,1

+0,4

0,4

TLC

0,6

+0,3

+0,2

0,4

Deluxe Music

0,6

-0,1

+0,2

0,2

Servus TV 0,2 +/-0 -- 0,3 Sky Sport News HD

0,2

+/-0

+/-0 0,2

MTV 0,1

+/-0

--

0,0



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Bei der DMAX-Schwester TLC zeigte der Trend ebenfalls nach oben: Nachdem Olympia zuletzt die Quoten drückte, waren diesmal 0,6 Prozent drin - damit bewegte sich der Sender auf Rekord-Niveau. Positiv ist zudem die Entwicklung von Tele 5, wo sogar erstmals seit einem Jahr die Marke von einem Prozent Marktanteil geknackt werden konnte. Im Vergleich zum Februar verbesserte sich der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen um 0,2 Prozentpunkte. Zur Erinnerung: Noch im Januar hatte Tele 5 bei nur noch 0,7 Prozent gelegen.

Größter unter den kleinen Sendern war im März aber einmal ZDFneo, das nun schon zum dritten Mal in Folge über drei Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum schaffte - das war dem Spartenkanal bislang noch nie gelungen. Diesmal wurden 3,1 Prozent erzielt, was noch einmal 0,2 Prozentpunkte mehr waren als vor einem Jahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich ZDFneo gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent. Erstmals seit August stand damit hier in der Endabrechnung wieder eine Zwei vor dem Komma.

Super RTL dominiert bei den Kids, Kika legt kräftig zu

Starker Monat für Super RTL: Bei den Kindern verbesserte sich der Sender um einen Prozentpunkt auf hervorragende 23,0 Prozent Marktanteil - zumindest, wenn man den Timeshift-Ableger Toggo Plus hinzurechnet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging es für Super RTL sogar um 1,3 Prozentpunkte nach oben. Damit lag der Kölner Privatsender bei den 3- bis 13-Jährigen weiter klar vor dem Kika, obwohl sich der öffentlich-rechtliche Mitbewerber um über drei Prozentpunkte auf 18,7 Prozent steigerte. Der Disney Channel verlor im Gegenzug, hielt sich nun aber schon zum dritten Mal in Folge im zweistelligen Bereich, was man in München als schönen Erfolg feiern kann.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

März 17

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 23,0 +0,1

+1,3 2,2 Kika

19,8

+3,2

-1,8

--

Disney Channel

10,7

-1,6

+1,8

1,3

Nickelodeon 7,8

+1,4 -0,6 0,6

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 6 bis 20:15 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Dritte Programme: BR und SWR mit Verlusten

Die Dritten Programme spielten mit einem bundesweiten Marktanteil von 12,5 Prozent beim Gesamtpublikum auch im März wieder eine große Rolle. Erneut gab es jedoch regionale Unterschiede: Während das MDR Fernsehen mit einem Marktanteil von 8,8 Prozent in seinem Sendegebiet erneut an der Spitze der Dritten lag, verfehlten diesmal gleich drei Sender die Hürde von sechs Prozent Marktanteil. HR, RBB und SWR mussten sich mit jeweils 5,9 Prozent begnügen. Größter Verlierer war das BR Fernsehen, das 1,1 Prozentpunkte abgab und auf 7,1 Prozent Marktanteil in Bayern kam. Mit Karneval und dem Nockherberg hatte man im Februar allerdings auch gleich zwei große Quoten-Hits im Programm. Das NDR Fernsehen verbesserte sich derweil um einen halben Prozentpunkte und belegte mit 7,7 Prozent Marktanteil den zweiten Rank im Dritten-Ranking.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 8,8

+/-0 NDR 7,7 +0,5

BR 7,1

-1,1

WDR 6,3

-0,2

SWR 5,9 -0,6

RBB 5,9 -0,1

HR 5,9

-0,1



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Die Monatsmarktanteile im Pay-TV

Im Pay-TV haben die auf der Sky-Plattform vertretenen Sender im März zusammengerechnet einen stabilen Marktanteil von 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Vor allem die Bundesliga erwies sich wieder als Zugpferd - so erreichten Einzelspiele und Konferenz am Samstagnachmittag gleich mehrfach über 1,6 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von mehr als 16 Prozent in der Zielgruppe. Im Fiction-Bereich gab's für "The Walking Dead" die höchsten Werte: Bis zu 2,3 Prozent Marktanteil verbuchte FOX mit seiner Horrorserie, im Film-Bereich war "Kong: Skull Island" mit 200.000 Zuschauern bei seiner Erstausstrahlung auf Sky Cinema am gefragtesten.

