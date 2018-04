"Let's dance" erholt sich etwas, Luke tut Sat.1 gut

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Nach dem Tiefstwert gegen die Nationalelf und der Karfreitagspause lief es für "Let's dance" in dieser Woche wieder besser, die Bestwerte wurden aber nicht mehr erreicht. Sat.1 zeigte das Live-Programm von Luke Mockridge und fuhr damit sehr ordentlich



07.04.2018

Vor zwei Wochen musste "Let's dance" gegen ein Spiel der Deutschen Nationalelf ran und trug erwartungsgemäß einige Blessuren davon. Nachdem in der vergangenen Woche aufgrund des Tanzverbots an Karfreitag eine Zwangspause eingelegt werden musste, galt es also in dieser Woche, die Delle wieder auszubügeln. Das hat allerdings nur zum Teil geklappt: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zog zwar wieder um fast zwei Prozentpunkte an, blieb mit 16,3 Prozent aber zugleich rund zwei Prozentpunkte unter dem Wert aus der Woche vor dem Duell mit der Nationalmannschaft. Die Auftaktshow "Wer tanzt mit wem?" hatte sogar noch die 20-Prozent-Marke knacken können.

Auch wenn RTL davon ein ganzes Stück entfernt war, muss man in Köln keinesfalls unzufrieden sein, schließlich wurde nicht nur der Senderschnitt weit übertroffen, es reichte auch problemlos für den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen. 3,53 Millionen Zuschauer hatten diesmal insgesamt eingeschaltet, das waren wieder über eine viertel Million mehr als bei der letzten Ausgabe. Auch hier gilt aber: Bei der "Wer tanzt mit wem?"-Show waren noch über 800.000 Zuschauer mehr dabei.

Stärkster Verfolger beim jungen Publikum war am Freitag Sat.1, das das Bühnenprogramm "Lucky Man" von Luke Mockridge zeigte und damit sehr ordentliche 11,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielte. Luke Mockridge spricht aber für Sat.1-Verhältnisse ein sehr junges Publikum an, insgesamt lag die Reichweite nämlich nur bei 1,34 Millionen - damit waren beim Gesamtpublikum nicht mehr als 4,5 Prozent Marktanteil drin. Die nachfolgende Tourdoku tat sich mit 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und insgesamt nur 800.000 Zuschauern dann ohnehin ziemlich schwer.

Einen soliden Start in den Abend legte aber auch ProSieben hin, wo der Film "Parker" immerhin 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. 2,23 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. "Hitman - Jeder stirbt alleine" musste sich im Anschluss dann mit mäßigen 9,1 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

Beim Gesamtpublikum war der Freitagabend wieder fest in der Hand des ZDF, wo "Der Alte" mit 5,63 Millionen Zuschauern und 18,7 Prozent Marktanteil sehr gut in den Abend startete. Auch die 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen konnten sich mehr als sehen lassen. "Letzte Spur Berlin" sahen im Anschluss noch 4,95 Millionen Zuschauer. Das Erste hatte mit dem Film "Opa wird Papa" das Nachsehen, 3,97 Millionen Zuschauer und 13,1 Prozent Marktanteil sind aber trotzdem kein schlechtes Ergebnis. Am späteren Abend konnte sich das ZDF dann wieder auf die "heute-show" verlassen, die zwar von den Bestwerten ein Stückchen entfernt ist, mit 3,99 Millionen Zuschauern und 16,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 11,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen aber weiterhin sehr gut läuft. "Sketch History" konnte davon im Anschluss nur 2,04 Millionen Zuschauer halten, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum deutlich auf 9,8 Prozent absacken ließ. Immerhin: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sketch-Comedy mit 8,1 Prozent über dem ZDF-Schnitt.

