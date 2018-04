"Trucker Babes" melden sich sehr solide zurück

© kabel eins

Die "Trucker Babes" sind bei kabel eins am Sonntag mit soliden Quoten zurückgekehrt und halfen auch "Abenteuer Leben" auf die Beine. Am Vorabend läuft aber nichts zusammen. Bei Vox konnte sich das Dschungel-Dinner deutlich steigern.



09.04.2018 - 09:20 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2018 - 09:20 Uhr

Mit bis zu 6,1 Prozent Marktanteil sind die "Trucker Babes" für kabel eins im vergangenen Jahr ein schöner Erfolg gewesen, weshalb eine zweite Staffel schnell bestellt war. Diese ist nun mit soliden Quoten gestartet: Knapp eine Million Menschen sahen zu, 580.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Beim jungen Publikum entsprach das einem Marktanteil in Höhe von 5,3 Prozent. Das ist zwar der bislang niedrigste Wert des Formats, damit liegt die Sendung aber nach wie vor über der für kabel eins wichtigen Marke von 5,0 Prozent.

Die "Trucker Babes" halfen auch "Abenteuer Leben am Sonntag" auf die Beine, das zu später Stunde auf 670.000 Gesamt-Zuschauer und 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Im laufenden Jahr liegt das Magazin nur bei einem Durchschnittswert von 4,0 Prozent. Am Vorabend dagegen kann kabel eins nichts reißen: Eine Wiederholung von "Rosins Restaurants" brachte es ab 16:15 Uhr nur auf 3,7 Prozent, "Achtung Abzocke" holte danach sogar nur noch 3,2 Prozent. Gute Nachrichten gab es auch für Vox, wo sich das Dschungel-Dinner im Vergleich zur Vorwoche deutlich steigern konnte. 700.000 junge Zuschauer waren mit dabei, das waren 200.000 mehr als vor sieben Tagen, der Marktanteil stieg von 4,9 auf 6,7 Prozent an. Auch insgesamt legte das Format auf 1,15 Millionen Zuschauer zu. "Prominent" steigerte sich im Anschluss sogar auf richtig gute 9,6 Prozent.

