Hassknecht, Dittsche, CSI: Gute Quoten für die Kleinen

Am Sonntag haben auch einige kleine Sender mit guten Quoten auf sich aufmerksam gemacht. Ganz vorne mit dabei war einmal mehr Nitro, das mit dem CSI-Franchise überzeugte. Aber auch bei 3sat und dem WDR kann man zufrieden sein.



09.04.2018 - 09:42 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2018 - 09:42 Uhr

Nitro ist am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent in der Zielgruppe der erste Verfolger der großen acht Sender gewesen. Dazu wesentlich beigetragen hat eine ganz starke Primetime: "CSI: Miami" und "CSI: New York" kamen hier zunächst auf 2,1 und 2,6 Prozent Marktanteil. Das Original-"CSI" steigerte sich danach mit zwei Folgen sogar bis auf 4,7 Prozent. Für die anschließenden Wiederholungen ging es dann sogar noch auf bis zu 7,5 Prozent nach oben.

Doch nicht nur bei Nitro kann man sich über gute Quoten freuen: Bei 3sat etwa kam "Die Anstalt" zur besten Sendezeit auf 560.000 Zuschauer, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 1,6 Prozent. Normal sind für den Sender etwa 1,3 Prozent. Beim jungen Publikum waren 1,1 Prozent drin, auch hier erzielt der Sender normalerweise deutlich weniger. Das Live-Programm von Gernot Hassknecht sahen sich danach noch 460.000 Zuschauer an, der Marktanteil beim jungen Publikum hielt sich konstant bei 1,1 Prozent, insgesamt waren 1,3 Prozent drin. Und auch beim WDR gab es gute Quoten: "Bundesliga am Sonntag" sahen sich ab 21:45 Uhr knapp eine Million Menschen an, das entsprach 3,4 bei allen und 2,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Im WDR-Gebiet waren sogar 9,7 Prozent drin. "Zeiglers wunderbare Welt des Fußball" kam später auf 470.000 Zuschauer und 1,9 Prozent beim Gesamtpublikum, während sich "Dittsche" danach wieder leicht auf 2,1 Prozent steigerte - 270.000 Menschen sahen sich den Staffelauftakt an.

