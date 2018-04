Mobbing-Format bei RTL II legt guten Einstand hin

© RTL II

Die neue Mobbing-Dokusoap "Stahl:hart gegen Mobbing" hat bei RTL II einen guten Start hingelegt, auch "Armes Deutschland" überzeugte danach. Für Vox lief es mit Auswanderern gut, während bei RTL "Extra" Probleme machte.



Mit "Stahl:hart gegen Mobbing" hat RTL II am Montag ein neues Format auf Sendung geschickt, das beim Thema Mobbing aufklären und die Opfer schützen will. Zum Auftakt war das Interesse vergleichsweise groß: 860.000 Menschen sahen sich das neue Format an, 600.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag damit bei zufriedenstellenden 6,1 Prozent - deutlich über dem Senderschnitt von RTL II. "Armes Deutschland" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf deutlich bessere 8,3 Prozent. Für RTL II war es also ein rundum gelungener Abend.

Auch bei Vox kann man zufrieden sein: "Goodbye Deutschland" erzielte zur besten Sendezeit 9,5 Prozent Marktanteil, 1,54 Millionen Menschen sahen sich die Geschichten der Auswanderer an. Die zweite Ausgabe holte im Anschluss sogar noch 10,0 Prozent. Mäßig lief es für RTL: Ein "2. Chance"-Special von "Wer wird Millionär?" holte beim jungen Publikum 12,9 Prozent Marktanteil, "Extra" fiel danach mit 9,5 Prozent auf den schlechtesten Wert seit Dezember 2017. Insgesamt kam das Magazin immerhin auf 2,13 Millionen Zuschauer und 10,7 Prozent - getrieben natürlich durch Günther Jauch, der 4,65 Millionen Zuschauer unterhielt und damit 15,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum generierte.

Mit diesem Wert erreichte RTL beim Gesamtpublikum Platz zwei im Primetime-Ranking. Den Sieg musste man dem ZDF überlassen, das mit "Die Toten von Salzburg - Zeugenmord" 6,13 Millionen Menschen an die TV-Geräte fesselte, der Marktanteil lag bei starken 19,6 Prozent. Auch beim jungen Publikum lief es mit 9,4 Prozent sehr gut. Und auch beim Ersten kann man recht zufrieden sein: Die Naturdoku "Raubkatzen" wurde von 3,28 Millionen Menschen gesehen, was 10,6 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. "Hart aber fair" lag danach immerhin noch bei 3,01 Millionen Zuschauern und 10,0 Prozent.

