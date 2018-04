RTL-Serie "Jenny" zeigt sich nach Rückschlag leicht erholt

© MG RTL D / Benno Kraehahn

Als Erfolg geht "Jenny - echt gerecht!" auch in der dritten Sendewoche nicht durch, doch gegenüber der Vorwoche zeigte sich die RTL-Anwaltsserie zumindest wieder etwas erholt. Sat.1 und ProSieben blieben den ganzen Abend über einstellig.



18.04.2018 - 09:03 Uhr von Alexander Krei 18.04.2018 - 09:03 Uhr

Nachdem es in der vorigen Woche mit einem Marktanteil von 8,3 Prozent in der Zielgruppe einen bitteren Tiefstwert setzte, zeigte sich die neue RTL-Serie "Jenny - echt gerecht!" sieben Tage später zumindest wieder leicht erholt. Mit 1,79 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,8 Prozent in der Zielgruppe lag "Jenny" um 20:15 Uhr zumindest wieder nahezu auf dem - mäßigen - Quoten-Niveau der Auftakt-Folge.

Die Fußball-Konkurrenz sorgte allerdings dafür, dass im Anschluss erneut nur ein einstelliger Marktanteil drin war. Lediglich 9,3 Prozent verzeichnete die zweite Folge des Abends bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite ging leicht auf 1,72 Millionen Zuschauer zurück. Als Erfolg geht die Anwaltsserie damit also auch in der dritten Sendewoche gewiss nicht durch.

Im weiteren Verlauf des Abends verzeichnete eine Wiederholung von "Doctor's Diary" zunächst 9,3 Prozent, ehe eine weitere Folge am späten Abend aber immerhin gute 13,3 Prozent schaffte. Verglichen mit Sat.1 war RTL damit noch ganz gut bedient: Dort schaffte die Film-Wiederholung "Mein Lover, sein Vater und ich!" zu Beginn des Abends nur 5,3 Prozent Marktanteil, "Akte 20.18" kam ebenso wie die "Spiegel TV - Reportage" später nur auf knapp mehr als vier Prozent.

Und auch für ProSieben verlief der Dienstagabend nicht nach Plan - hier lagen die Marktanteile ebenfalls im durchweg einstelligen Bereich. Am schlechtesten lief es für "Family Guy", das zeitweise gerade mal 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. "The Orville" hatte zuvor bereits mit nur 6,6 Prozent einen neuen Tiefstwert hinnehmen muss, insgesamt schalteten hier nur eine Million Zuschauer ein.

