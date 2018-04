"Tonio & Julia" steigert sich spürbar, Böhmermann stark

© ZDF/Erika Hauri

Der zweite Film der "Tonio & Julia"-Reihe hat sich im Vergleich zum Auftakt deutlich steigern können und so viele Menschen unterhalten wie kein anderes Programm am Donnerstag. Bei ZDFneo lief es für Jan Böhmermann so gut wie schon lange nicht mehr.



20.04.2018 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier 20.04.2018 - 09:26 Uhr

Mit 3,93 Millionen Zuschauern ist "Tonio & Julia" in der vergangenen Woche schon recht gut gestartet, der Marktanteil lag damals bei 12,8 Prozent. Der zweite Film der neuen Reihe hat nun noch einmal deutlich zulegen können: 4,47 Millionen Menschen sahen sich den Streifen an, das ließ den Marktanteil auf starke 16,3 Prozent nach oben springen. Beim jungen Publikum ging die Reichweite zwar leicht zurück, der Marktanteil hielt sich aber relativ stabil bei 6,1 Prozent.

"Tonio & Julia" sicherte sich damit beim Gesamtpublikum den Tagessieg, kein anderes Programm hatte am Donnerstag mehr Zuschauer. Im Ersten blieb "Hirschhausens Quiz des Menschen" bei 3,40 Millionen Zuschauern hängen, der Marktanteil lag mit 12,4 Prozent Marktanteil aber im grünen Bereich. Zuletzt kam die Show regelmäßig auf mehr als vier Millionen Zuschauer, nun litt man neben dem sonnigen Wetter und der insgesamt geringeren TV-Nutzung offenbar auch unter der starken ZDF-Konkurrenz. Mit 570.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren und 6,8 Prozent setzte man sich zumindest in dieser Altersklasse vor den ZDF-Film.

Gut lief es übrigens auch für das "Neo Magazin Royal" bei ZDFneo: Jan Böhmermann erzielte 3,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und damit den besten Wert seit September 2017. Insgesamt sahen knapp eine halbe Million Menschen zu, der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 2,5 Prozent. Die "heute show" erreichte zuvor zwar noch 3,9 Prozent, lief dafür bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,7 Prozent deutlich schwächer als das "Neo Magazin". "Das Duo" unterhielt zur besten Sendezeit 1,58 Millionen Zuschauer und schraubte damit den Gesamt-Marktanteil auf 5,8 Prozent nach oben.

Teilen