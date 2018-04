"Luke!" verliert viele Zuschauer, "Let’s Dance" zieht vorbei

© Sat.1/Willi Weber

Im Vergleich zum Auftakt in der vergangenen Woche hat "Luke! Die Schule und ich" viele Zuschauer verloren, trotz eines Allzeit-Tiefs kann man bei Sat.1 sehr zufrieden sein. Der Tagessieg in der Zielgruppe ging damit aber wieder an RTL und "Let’s Dance".



21.04.2018 - 09:10 Uhr von Timo Niemeier 21.04.2018 - 09:10 Uhr

In der vergangenen Woche ist Luke Mockridge mit seiner Sendung "Luke! Die Schule und ich" zurückgekehrt und hat sich auf Anhieb den Tagessieg beim jungen Publikum gesichert - man ließ sogar "Let’s Dance" hinter sich. Nun sind die Vorzeichen umgekehrt: In Woche zwei hat "Luke!" viele Zuschauer verloren. Insgesamt waren noch 1,38 Millionen Menschen mit dabei, zum Vergleich: Vor sieben Tagen sahen noch rund 560.000 Menschen mehr zu. 790.000 kamen nun noch aus der werberelevanten Zielgruppe.

Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 11,2 Prozent und damit weit über den Normalwerten des Senders. Allerdings ist das auch der schlechteste Wert, den das Format bislang erzielt hat. Die "Faisal Kawusi Show" verfehlte im Anschluss einen zweistelligen Marktanteil hauchdünn, lief mit 9,9 Prozent aber dennoch zufriedenstellend. Etwas mehr als eine Million Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Sendung an. "Ladykracher" steigerte sich am späten Abend dann sogar wieder auf 11,0 Prozent.

Den Tagessieg in der Zielgruppe musste Sat.1 damit aber wieder RTL überlassen: "Let’s Dance" unterhielt 3,20 Millionen Menschen, wobei 1,15 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Damit lief die Tanzshow in etwa auf dem Niveau der Vorwoche, weil "Luke!" aber viele Zuschauer verlor, thronte man wieder auf Platz eins der Quotencharts. Der Marktanteil in der Zielgruppe kletterte auf 16,5 Prozent. Auch das anschließende "Exclusiv - Spezial" überzeugte mit 15,6 Prozent.

Nichts zu melden in der Primetime hatte ProSieben: Mit dem Spielfilm "Die Insel" holte man nur 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "In the Blood" kam danach auf 9,0 Prozent. RTL II dagegen kann sich über die 6,2 Prozent freuen, die man mit "Hulk" eingefahren an - 800.000 Menschen sahen sich den Film an. Auch "Underworld: Evolution" lief danach mit 470.000 Zuschauern und 5,9 Prozent noch recht gut.

