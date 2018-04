"Quizduell": Pilawa verabschiedet sich gestärkt

© ARD/Uwe Ernst

An "Wer weiß denn sowas?" ist das "Quizduell" in den vergangenen Wochen nicht herangekommen, dennoch kann man zufrieden sein. Die Quoten sind auf Staffelsicht gestiegen, das konnte auch ein Tiefstwert zum Finale nicht mehr ändern.



21.04.2018 - 09:37 Uhr von Timo Niemeier

Mehr als ein Jahr lang ist das "Quizduell" nicht zu sehen gewesen, bevor es Ende Februar seinen Weg zurück auf die Bildschirme fand. Nun kann man beim Ersten ein positives Fazit ziehen: Alle Ausgaben kamen zusammengenommen auf rund 2,60 Millionen Zuschauer, das waren 130.000 mehr als noch 2016. Auch der durchschnittliche Marktanteil kletterte von 12,7 auf nun 13,5 Prozent. Selbst beim jungen Publikum lief es mit 7,5 Prozent so gut wie nie, erst am Mittwoch holte Jörg Pilawa mit 10,4 Prozent einen neuen Rekord.

Marktanteils-Trend: Quizduell



An die grandiosen Werte von "Wer weiß denn sowas?" kam das "Quizduell" aber freilich nicht heran. Zum Ende hin ging der Quizshow sogar etwas die Puste aus: Am Freitag sahen sich die erste Ausgabe nämlich nur 1,79 Millionen Menschen an - so wenige waren es in der nun zu Ende gegangenen Staffel noch nie. Hier hatte sicher auch das gute Wetter einen gewissen Einfluss, der Marktanteil lag mit 13,6 Prozent nämlich im grünen Bereich. Die letzte Folge sahen dann 1,85 Millionen Zuschauer und der Marktanteil sank auf 10,8 Prozent. Dennoch kann man beim Sender mit der Staffel zufrieden sein, in der kommenden Woche übernimmt nun wieder "Gefragt - gejagt" den Sendeplatz um 18 Uhr.

In der Primetime kam Das Erste mit dem Film "Praxis mit Meerblick: Der Prozess" auf 3,76 Millionen Zuschauer und sehr gute 14,5 Prozent. Den Tagessieg musste man dennoch dem ZDF überlassen: "Der Alte" erreichte zur besten Sendezeit 4,68 Millionen Zuschauer und holte damit 18,3 Prozent - besser lief es am Freitag für keinen anderen Sender. "Letzte Spur Berlin" überzeugte danach mit 4,48 Millionen Zuschauern und 16,8 Prozent.

Und noch ein kurzer Blick auf den BR, wo am Freitag das neue "München Grill" gestartet ist: Mit 350.000 Zuschauern reichte es für einen bundesweiten Marktanteil in Höhe von 1,4 Prozent. Im Sendergebiet holte die Serie 6,0 Prozent und lag damit unter den Normalwerten des BR. Die "Vorstadtweiber" machten ihre Sache danach mit 3,9 Prozent aber noch schlechter: 300.000 Zuschauer sahen sich die Wiederholung der ORF-Serie an.

