Selbst König Fußball leidet unter schönem Wetter

© Sky

Sky hat mit der Bundesliga sowohl am Nachmittag als auch am Abend tolle Quoten eingefahren, das schöne Wetter drückte aber auch auf die Reichweiten von König Fußball. Es sahen deutlich weniger Menschen zu als zuletzt.



22.04.2018 - 09:24 Uhr von Timo Niemeier 22.04.2018 - 09:24 Uhr

Samstag ist Fußball-Tag, das war auch in dieser Woche so. 1,22 Millionen Menschen sahen sich am Nachmittag bei Sky die Bundesliga-Konferenz an, der Marktanteil lag bei sehr guten 12,6 Prozent und damit so hoch wie fast noch nie in dieser Saison. Dennoch bekam auch Sky die hohen Temperaturen zu spüren, sonst schauen nämlich deutlich mehr Menschen zu. Eine Woche zuvor waren es noch 1,45 Millionen Menschen. Weniger Zuschauer hatte Sky mit der Konferenz zuletzt Mitte Januar.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sahen nur 480.000 Menschen zu und damit deutlich weniger als in den vergangenen Wochen. Sieben Tage zuvor waren noch fast 200.000 Menschen mehr mit dabei. Mit 16,2 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse kann man sich bei Sky aber trotzdem freuen, damit lag die Konferenz über dem Saisonschnitt, der derzeit bei etwas mehr als 14,0 Prozent liegt. Mit dem abendlichen Top-Spiel zwischen Dortmund und Leverkusen unterhielt Sky 840.000 Menschen, auch das waren weniger als zuletzt. Dennoch kann man sich auch hier über einen guten Marktanteil in Höhe von 4,9 Prozent freuen, beim jungen Publikum waren 6,7 Prozent drin.

Teilen