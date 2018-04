"Tatort": Nur ein Mal lief es 2018 bislang schlechter

© NDR/Christine Schroeder

Der "Tatort" im Ersten hat am Sonntag wie gewohnt den Tagessieg bei Jung und Alt eingefahren, die Reichweite fiel aber so niedrig aus wie fast noch nie in diesem Jahr. Auch beim ZDF kann man sehr zufrieden sein.



23.04.2018 - 09:30 Uhr von Timo Niemeier 23.04.2018 - 09:30 Uhr

Von 15 bislang in diesem Jahr gezeigten "Tatort"-Ausgaben haben sieben mehr als zehn Millionen Menschen unterhalten - das ist eine beeindruckende Bilanz. An diesem Sonntag lag die Krimireihe aber deutlich unter dieser Marke, 8,22 Millionen Menschen sahen sich den neuesten Film aus Hamburg bzw. Lüneburg an, der Marktanteil betrug starke 24,5 Prozent. Unnötig zu erwähnen, dass das selbstverständlich für den Tagessieg reichte. Auch beim jungen Publikum holten Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz fantastische 20,1 Prozent und den Tagessieg.

Dennoch lag der "Tatort" damit deutlich unter dem bisherigen Jahresschnitt, was auch an den hohen Temperaturen gelegen haben dürfte. Weniger Zuschauer hatte der "Tatort" in diesem Jahr erst ein Mal, und zwar am 1. Januar, als der "Tatort" aus Saarbrücken 7,92 Millionen Menschen unterhielt. Durchschnittlich liegt die Reihe in diesem Jahr bei 9,7 Millionen Zuschauern.

Das ZDF schlug sich gegen den "Tatort" sehr gut: Mit dem Film "Frühling - Mehr als Freunde" fesselte man 4,90 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, das sorgte für schöne 14,6 Prozent. Selbst beim jungen Publikum lief es für den Film mit 6,7 Prozent recht ordentlich. Die Tagesmarktführerschaft musste man aber dem Ersten überlassen, das mit 11,4 Prozent an der Spitze lag, die Mainzer erreichten 10,0 Prozent und damit deutlich weniger als üblich.

