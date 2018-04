Ohne neue "Big Bang"-Folgen hat ProSieben es schwer

© Warner Bros. Television

Weil ProSieben ab sofort auf neue "Big Bang Theory"-Folgen am Montagabend verzichtet, muss man demnächst wohl mit deutlich geringeren Quoten rechnen. In dieser Woche fiel "The Middle" dadurch erstmals in den einstelligen Bereich, Klaas konnte sich immerhin stabilisieren.



24.04.2018 - 09:17 Uhr von Timo Niemeier 24.04.2018 - 09:17 Uhr

In den vergangenen Wochen ist der Montagabend für ProSieben eine feste Bank gewesen, angeführt durch die neuen Folgen von "The Big Bang Theory" lief auch der Rest des Abends meist richtig gut. Im Schnitt erzielten die 14 gezeigten Folgen der Nerds starke 17,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Nun wird ProSieben vorerst auf neue Episoden verzichten - das ließ die Quoten zum Auftakt deutlich fallen.

Eine alte Folge von "The Big Bang Theory" hielt sich zu Beginn der Primetime aber dennoch bei 11,1 Prozent Marktanteil, rund eineinhalb Millionen Menschen sahen zu. Eine neue Folge von "The Middle" tat sich danach mit 9,6 Prozent aber schon deutlich schwerer, nach 14,0 und 12,5 Prozent in den vergangenen Wochen setzt sich der Abwärtstrend damit weiter fort. 1,25 Millionen Menschen sahen zu. Von den vier im Anschluss gezeigten "Big Bang"-Wiederholungen holte nur die letzte einen zweistelligen Marktanteil.

Klaas Heufer-Umlauf erreichte am späten Abend mit seiner Show "Late Night Berlin" nur 8,1 Prozent Marktanteil. Das ist zwar kein guter Wert, der zuletzt eingesetzte Abwärtstrend hat sich damit aber immerhin nicht verschärft. 510.000 Menschen interessierten sich ab 23 Uhr für die Late-Night-Show. Dank einer starken Daytime rettete sich ProSieben am Montag trotzdem noch auf einen zweistelligen Tagesmarktanteil beim jungen Publikum, 10,2 Prozent reichten für Platz zwei hinter RTL.

Zumindest etwas stabilisieren konnte sich mittlerweile auch "Lethal Weapon" in Sat.1. Nach katastrophalen Quoten zum Staffelstart reichte es zuletzt für 9,0 Prozent Marktanteil, an diesem Montag waren immerhin noch 8,6 Prozent drin. Bitter für Sat.1: "Navy CIS: L.A." fiel danach auf 7,4 Prozent zurück und auch "Hawaii Five-0" wusste mit 7,6 Prozent nicht zu überzeugen. Erst "Scorpion" steigerte sich ab 23:15 Uhr wieder auf bessere 9,1 Prozent.

