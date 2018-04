Naddel und Zwegat sorgen erneut für gute Quoten

© MG RTL D

Peter Zwegat hat mal wieder bei Nadja Abd el Farrag vorbeigeschaut, nach 2016 nun schon zum zweiten Mal. Das "Raus aus den Schulden"-Spezial lief dieses Mal zwar nicht so gut wie damals, über gute Quoten freuen kann man sich in Köln aber allemal.



24.04.2018 - 09:34 Uhr von Timo Niemeier 24.04.2018 - 09:34 Uhr

Mehr als dreieinhalb Millionen Menschen haben sich im Dezember 2016 das erste "Raus aus den Schulden"-Spezial mit Nadja Abd el Farrag angesehen, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 17,3 Prozent. Kein Wunder also, dass RTL diesen Erfolg gerne noch einmal wiederholt hätte und Peter Zwegat deshalb noch einmal zu Naddel schickte. Ganz so hoch wie damals waren die Quoten jetzt zwar nicht, beim Sender kann man dennoch zufrieden sein.

2,75 Millionen Menschen sahen sich das Special nämlich an, 1,35 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei guten 14,0 Prozent, "Raus aus den Schulden" war damit das meistgesehene Primetime-Programm in der Zielgruppe. Nur "GZSZ" kam am Vorabend mit 1,48 Millionen jungen Zuschauern auf eine noch höhere Reichweite, die Soap erreichte damit 19,4 Prozent Marktanteil. Auch insgesamt lag "GZSZ" mit 2,81 Millionen Zuschauern vor dem Primetime-Format.

Sehr zufrieden dürfte man auch bei Vox sein, wo zwei Ausgaben von "Goodbye Deutschland" mit 9,2 und 9,8 Prozent überzeugten. Weniger gut sah es dagegen für RTL II aus, wo das neue Format "Stahl:hart gegen Mobbing" seinen Sinkflug fortsetzt. Nur noch 590.000 Zuschauer sahen sich die dritte Ausgabe des Formats an. Beim Gesamtpublikum waren damit nur 2,0 Prozent drin, aber auch in der Zielgruppe reichte es nur zu 4,4 Prozent. Gestartet war das Format noch mit 6,1 Prozent. Auch "Armes Deutschland" konnte im Anschluss mit 5,5 Prozent nur bedingt überzeugen.

Während Vox am Montag also bei einem starken Tagesmarktanteil in Höhe von 8,3 Prozent stand, holte RTL II deutlich schwächere 6,0 Prozent. Dass es überhaupt noch so viel wurden, lag an den starken Soaps am Vorabend, die zudem auch als Wiederholung am Nachmittag gut funktionierten und die anderen Sendungen mit nach oben zogen. RTL sicherte sich mit 11,7 Prozent Rang eins im Tagesranking.

