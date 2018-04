"extra 3" bestätigt positiven Quoten-Trend im Ersten

© NDR/Matzen

Schöner Erfolg fürs Erste: "extra 3" hat in den vergangenen Wochen gleich mehrfach die Marke von zwei Millionen Zuschauern geknackt, so auch diesmal wieder. Am Vorabend schlugen sich "Die jungen Ärzte" äußerst wacker.



27.04.2018 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 27.04.2018 - 09:21 Uhr

Bei der ARD kann man mit der jüngsten Quoten-Entwicklung von "extra 3" zufrieden sein: Immerhin vier der letzten sechs Ausgaben der Satire-Show verzeichneten mehr als zwei Millionen Zuschauer - so auch die Folge von dieser Woche. Genau zwei Millionen schalteten um 22:45 Uhr ein und sorgten für einen guten Marktanteil von 11,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Einen besseren Marktanteil gab's für die Sendung mit Christian Ehring zuletzt vor mehr als einem Jahr.

Zuschauer-Trend: extra 3



Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar nicht ganz so gut, doch mit einem Marktanteil von 7,6 Prozent bewegte sich "extra 3" auch hier über den Normalwerten des Ersten. "Drei. Zwo. Eins. Michl Müller" konnte diese Zahlen dagegen nicht halten und kam im Anschluss nicht über 5,6 Prozent Marktanteil hinaus. Insgesamt ging die Reichweite auf 1,05 Millionen Zuschauer zurück, sodass der Marktanteil hier bei nur 9,0 Prozent lag. Damit lief's aber zumindest besser als zuletzt.

Zu Beginn des Abends erreichte "Hirschhausens Quiz des Menschen" unterdessen 4,19 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,9 Prozent beim Gesamtpublikum - gegenüber der Vorwoche gewann die Show somit fast 800.000 Zuschauer hinzu. Das reichte aber nicht, um am ZDF vorbeizukommen, wo der Spielfilm "Wir lieben das Leben" mit 4,79 Millionen Zuschauern auf 15,9 Prozent Maektanteil kam und den Tagessieg verbuchte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen ARD und ZDF dagegen eng besammen: Der Film erzielte 7,5 Prozent Marktanteil, das Quiz 7,6 Prozent.

Am Vorabend gelang "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zudem ein ganz schöner Erfolg: 2,48 Millionen Zuschauer trieben den Gesamt-Marktanteil auf 11,0 Prozent - nur einmal fiel der Marktanteil im laufenden Jahr besser aus. Zuvor erreichte "Gefragt - gejagt" bereits 2,24 Millionen Zuschauer sowie 13,5 Prozent.

Teilen