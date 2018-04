Luke legt wieder zu, "Let's dance" bleibt aber vorn

© Sat.1/Willi Weber

Nach einem Rückschlag in der vergangenen Woche konnte "Luke! Die Schule und ich" an diesem Freitag wieder deutlich zulegen, auch für Faisal Kawusi lief es im Anschluss gut. Die Oberhand in der Zielgruppe behielt aber RTL mit "Let's dance"



28.04.2018 - 09:28 Uhr von Uwe Mantel 28.04.2018 - 09:28 Uhr

Als vor zwei Wochen die neue Staffel "Luke! Die Schule und ich" startete, da gelang der Sat.1-Show etwas überraschend ein Sieg über "Let's dance", in der vergangenen Woche fiel die Sat.1-Show dann allerdings auf ihren bisherigen Tiefstwert. Man durfte also gespannt sein, in welche Richtung die Reise weiter geht - und bei Sat.1 dürfte die Laune heute gut sein: "Luke! Die Schule und ich" hat sich nämlich wieder deutlich erholt.

1,74 Millionen Zuschauer sahen die Sendung in dieser Woche im Schnitt, das waren 360.000 mehr als in der vergangenen Woche. Der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen legte um zwei Prozentpunkte auf erfreuliche 13,2 Prozent zu. Im Anschluss steigerte sich dann zudem die "Faisal Kawusi Show" mit 11,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf einen neuen Bestwert - der allerdings teils auch darauf zurückzuführen ist, dass die Sendung diesmal erst nach 23 Uhr startete, weil "Luke! Die Schule und ich" länger dauerte als in den Wochen zuvor. Die absolute Zuschauerzahl der Kawusi-Show lag mit 0,99 Millionen nämlich sogar etwas niedriger als in der vergangenen Woche.

So zufrieden Sat.1 auch sein kann: RTL erneut den Tagessieg streitig machen konnte man nicht. "Let's dance" erklomm mit einem Marktanteil von 15,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wieder den Spitzenplatz, musste im Vergleich zur vergangenen Woche aber wieder leicht Marktanteile abgeben. Die absolute Zuschauerzahl zog allerdings sogar an: 3,58 Millionen Zuschauer saßen vor dem Fernseher, das war die höchste Reichweite seit der Einführungsshow "Wer tanzt mit wem?". "Let's dance" leidet in diesem Jahr trotzdem weiterhin unter sinkenden Reichweiten. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr sahen im Schnitt noch knapp vier Millionen Zuschauer die Tanzshow, in den Jahren zuvor waren es sogar viereinhalb Millionen Zuschauer.

ProSieben hatte am Freitagabend unterdessen nicht viel zu melden. "Captain America: The First Avenger" kam nicht über 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, "Master and Commander: Bis ans Ende der Welt" floppte danach mit nur 6,7 Prozent Marktanteil. Damit fiel ProSieben am späteren Abend hinter RTL II zurück. Dort startete "Rambo" bereits mit guten 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in den Abend, "Rambo II" steigerte sich nach 22 Uhr dann auf hervorragende 9,8 Prozent.

Für Serien bleibt der Freitagabend hingegen ein schwieriges Pflaster. Vox erreichte mit "Chicago Fire" in der Primetime 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach ging's mit "Chicago Med" unter die 5-Prozent-Marke. Bei kabel eins finden die Erstausstrahlungen von "Navy CIS: New Orleans" eingebettet in Wiederholungen anderer "Navy-CIS"-Serien weiterhin kaum Anklang. 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurden diesmal erreicht.

