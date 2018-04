Helene-Fischer-Konzert gut, aber nicht überragend

© ZDF/Sandra Ludewig

Das ZDF hat am Samstag einen Konzert-Mitschnitt von Helene Fischer gezeigt und damit bei Jung und Alt gepunktet, auch eine Doku über die Sängerin war danach gefragt. Für die "Mordkommission Istanbul" im Ersten interessierten sich aber noch mehr Menschen.



29.04.2018 - 08:53 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2018 - 08:53 Uhr

Helene Fischer ist derzeit allgegenwärtig: Nachdem die Sängerin zuletzt einige Konzerte in Berlin und Wien absagen musste, die nun auf den Herbst verschoben wurden, konnten sich Fans von Fischer ihre aktuelle Tour nun schon im Fernsehen ansehen. Das ZDF erzielte damit erwartungsgemäß gute Quoten, dominieren konnte man die Konkurrenz mit dem Zusammenschnitt der Fischer-Show aus Oberhausen aber nicht.

3,53 Millionen Zuschauer sahen sich das Konzert im ZDF zur besten Sendezeit an, damit erzielten die Mainzer 12,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und Platz zwei im Primetime-Ranking. Die Doppelfolge von "Mordkommission Istanbul: Im Zeichen des Taurus" erreichte mit 3,89 Millionen Zuschauern und 14,5 Prozent klar bessere Werte. Anders sah es beim jungen Publikum aus: Hier lag "Helene Fischer - Live 2018" mit 790.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren vor dem ARD-Krimi, der auf nur 480.000 Zuschauer kam. Während sich das ZDF hier über 9,4 Prozent Marktanteil freuen konnte, sah es für Das Erste mit 5,7 Prozent schlecht aus.

Gut funktioniert hat beim ZDF übrigens der Audience Flow: Die im Anschluss an das Konzert gezeigte Doku "Helene Fischer - Immer weiter" unterhielt noch 3,10 Millionen Menschen. Das hatte 12,0 bei allen und 9,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern zur Folge. "Das aktuelle Sportstudio" steigerte sich in der jungen Zielgruppe am späten Abend dann mit 10,7 Prozent auf einen zweistelligen Wert. Insgesamt sahen 2,13 Millionen Menschen zu. Sehr erfolgreich war natürlich Das Erste am Vorabend: Die "Sportschau" kam auf 4,95 Millionen Zuschauer und 26,2 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 24,8 Prozent gemessen.

Durch die starke Primetime und den Vorabend lag Das Erste am Ende des Tages auch vor dem ZDF, der Tagesmarktanteil des Senders betrug 12,1 Prozent. Das ZDF musste sich dagegen mit nur 10,5 Prozent zufrieden geben. Bis zum Nachmittag erreichte das ZDF überwiegend einstellige Marktanteile, insofern kann man damit eigentlich noch zufrieden sein.

