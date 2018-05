ProSiebenSat.1 im Aufwind, RTL-Sender verlieren

© ProSiebenSat.1

ProSieben, Sat.1 und kabel eins legten im April allesamt auf Jahresbestwerte zu, während RTL, Vox und RTL II an Boden verloren. Beim Gesamtpublikum liegt das ZDF weiter mit riesigem Vorsprung an der Spitze, auch dank gleich drei Spielen des FC Bayern.



Die großen Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe können sich über eine gewisse Frühjahrsbelebung freuen. Auch wenn angesichts der Zahlen gewiss noch kein Grund zu überschäumendem Jubel besteht: Sat.1, ProSieben und kabel eins konnten sich im April allesamt auf neue Jahresbestwerte steigern - nachdem das Jahr allerdings auch ziemlich bescheiden begonnen hatte.

ProSieben etwa war mit nur 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe im Januar sehr schlecht ins Jahr gestartet, dann ging es über 9,0 Prozent im Februar und 9,4 Prozent im März auf nun 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Die Zweistelligkeit rückt damit immerhin langsam wieder in Sichtweite. Erklären lässt sich das vor allem mit einer zuletzt wieder besser laufenden Sitcom-Schiene am Nachmittag, betrachtet man nur die Primetime, ging's nämlich sogar etwas bergab - obwohl "Fack ju Göhte 2" der stärkste Film seit langem war. Ohnehin bleibt aber festzuhalten, dass ProSieben damit auch im April immer noch den Vorjahreswerten hinterherhinkte. Im April 2017 standen noch 9,9 Prozent Marktanteil zu Buche.

Ganz leicht steigern konnte sich im April auch Sat.1, hier ging es nach dem deutlichen Aufschwung im März nochmal um 0,1 Prozentpunkt auf nun 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Anders als bei ProSieben gab's hier übrigens auch im Vergleich zum Vorjahresmonat einen leichten Anstieg. Auch bei Sat.1 ist es eher das Tagesprogramm, das zum besten Monat seit Dezember geführt hat. Insbesondere das "Frühstücksfernsehen" ist in bestechender Form. Mit im Schnitt 16,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hat die Sendung den besten Monat seit Februar 2012 hinter sich. Auch nachmittags ging's für Sat.1 wieder etwas bergauf.

kabel eins rückt RTL II auf die Pelle

kabel eins macht den Erfolg der großen ProSiebenSat.1-Sender komplett: 5,1 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - das war der beste Monatswert seit Juni vergangenen Jahres. Hier findet man den entscheidenden Grund schon am Vorabend, wo "Mein Lokal, Dein Lokal" wieder deutlich besser läuft und auch "Achtung, Kontrolle" etwas mit nach oben gezogen hat. Dazu kamen einige starke Filme in der Primetime, sodass es weniger ins Gewicht fiel, dass bei den Eigenproduktionen die Rosin-Quoten eher enttäuschten und "Trucker Babes" nach einem guten Start ebenfalls schnell an Schwung verlor.

Um ein Haar hätte kabel eins auch RTL II eingeholt, das sich mit einem starken Endspurt aber noch auf 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte, was trotzdem ein Rückgang um 0,2 Prozentpunkte war. Wie unser Frische-Index schon gestern zeigte, standen bei RTL II allerdings auch schon überdurchschnittlich viele Wiederholungen auf dem Programm. Weil zugleich am Nachmittag "Einfach hairlich" gar nicht funktionierte und auch den Rest ein Stück mit nach unten zog, spiegelt sich in den Monatszahlen nicht wider, dass der Sender dank seiner Sozialdokus am Dienstagabend zugleich einige der stärksten Tage seit langer Zeit verzeichnete.

RTL und Vox verlieren an Boden

Während die ProSiebenSat.1-Sender im April Rückenwind verspürt haben, sei es bei der Konkurrenz in Köln weniger rosig aus. RTL fiel bei den 14- bis 49-Jährigen auf 11,0 Prozent Marktanteil zurück - lässt man mal die großen Sportmonate außen vor, dann gab es mit dem Dezember 2017 seit den Anfangstagen des Senders nur einen einzigen Monat, in dem es schlechter aussah. Dabei gelang es RTL immerhin gerade, die größte Problemzone - den Nachmittag - dank "Meine Geschichte - Mein Leben" wieder etwas in Schwung zu bringen. Zugleich häuften sich nun aber die Probleme in der Primetime. Die beiden Serienabende am Dienstag und Donnerstag hatten mit großen Problemen zu kämpfen: "Jenny" lief dienstags meist einstellig, donnerstags ist "Alarm für Cobra 11" eben längst nicht mehr so stark wie Anfang des Jahres "Der Lehrer", "Tatverdacht" geriet am späten Abend zum Totalausfall. Und "Let's dance" läuft freitags eben auch nicht mehr so stark wie in früheren Jahren.

Auch Vox musste einen Rückschlag verkraften, hier sank der Marktanteil im Vergleich zum März um 0,3 Prozentpunkte auf nun 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch hier findet man den Grund schon im Tagesprogramm: Der Nachmittag läuft zwar weiterhin sehr gut, aber die Bestwerte der letzten Monate wurden im April nicht mehr ganz erreicht. Größte Sorgen bereiten weiterhin die Serienabende, insbesondere der Mittwoch. "Imposters" legte dort gerade einen völligen Fehlstart hin, auch der Freitagabend bleibt weiter schwach.

ZDF trotz schwächstem Monat des Jahres weit vorn

Blickt man aufs Gesamtpublikum, dann heißt der ungefährdete Marktführer weiterhin ZDF. 13,4 Prozent betrug der Monatsmarktanteil im April. Damit war es zwar der bislang schwächste Monat in diesem Jahr, trotzdem war es noch fast ein ganzer Prozentpunkt mehr als im April vergangenen Jahres. Das Erste ist weit abgeschlagen und kommt noch auf 10,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die Privaten sind generell von der Zweistelligkeit weit entfernt, auch RTL, das mit 8,6 Prozent Marktanteil noch am besten fährt. Sat.1 kommt auf 6,4 Prozent, Vox auf 5,0 Prozent, ProSieben auf 4,6 Prozent.

Das ZDF profitierte dabei auch im April nochmal von der Champions League: An gleich drei Abenden hatte man die Bayern im Programm, gegen Madrid sogar mit über elfeinhalb Millionen Zuschauern. Auch biem Ersten findet sich dem DFB-Pokal sei dank Fußball in den Monatscharts, allerdings nicht mit ganz so starken Zahlen wie die Champions League - auf die die Mainzer ab dem kommenden Jahr aber bekanntlich verzichten müssen. ZDF-Highlight ohne Sport war "Sarah Kohr - Mord im alten Land", im Ersten war es der "Tatort: Zeit der Frösche". Bei den 14- bis 49-Jährigen lag das ZDF mit 6,3 Prozent knapp vor dem Ersten mit 6,2 Prozent Marktanteil.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

April 17 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

April 17

Das Erste

10,9 -0,1

-0,9

6,2 +0,2

-0,9

ZDF

13,4 -0,5

+0,9

6,3

+/-0

+0,2 RTL

8,6

+0,1

-0,8 11,0

-0,4

-1,1 Sat.1

6,4

+/-0

-0,4

8,6

+0,1

+0,1 ProSieben

4,6

+0,2

-0,2 9,6

+0,2

-0,3 Vox

5,0

+/-0

-0,1

7,2 -0,3

+0,2 RTL II

3,0

+/-0

-0,2 5,2 -0,2

+/-0 kabel eins

3,5

+0,1

+/-0

5,1

+0,2 +0,3

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste Tatort: Zeit der Frösche Tatort: Ich töte niemand ZDF Champions League: Bayern - Real Madrid Champions League: Bayern - Real Madrid RTL Formel 1 - Aserbaidschan - Das Rennen Riley's erstes Date Sat.1 Independence Day: Wiederkehr Independence Day: Wiederkehr ProSieben Fack ju Göhte 2 Fack ju Göhte 2 Vox Sing meinen Song - Folge 1 Sing meinen Song - Folge 1 RTL II Rambo II - Der Auftrag Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken kabel eins Die Jagd zum magischen Berg Das Krokodil und sein Nilpferd





Über den Autor

Uwe Mantel ist stellvertretender Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Schaut seit den 80ern Fernsehen und schreibt seit 2004 auch darüber. Kann sich sowohl in gute Serien als auch trockene Zahlen vertiefen. Und seine fränkische Herkunft nicht verleugnen. E-Mail an Uwe Mantel

