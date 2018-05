Bayern-Aus: Höchste Champions-League-Quote seit 2015

© UEFA

Das ganz große Finale bleibt dem ZDF wie auch den Bayern-Fans versagt: Das vorerst letzte Champions-League-Spiel, das noch im Free-TV zu sehen sein wird, wird ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Das Bayern-Aus sorgte aber nochmal für Traumquoten



02.05.2018 - 09:04 Uhr von Uwe Mantel 02.05.2018 - 09:04 Uhr

Ab der kommenden Saison werden die Spiele der Champions League nur noch im Pay-TV zu sehen sein - nach einer noch immer nicht in allen Details bekannten Aufteilung zwischen Sky und DAZN. Fürs ZDF heißt es also in diesen Tagen Abschied nehmen von der Königsklasse des Fußballs. Ein deutsches Finale bleibt den Mainzern dabei auch in diesem Jahr vorenthalten, nachdem der FC Bayern im Halbfinale einmal mehr an einer spanischen Mannschaft gescheitert ist. Das Rückspiel gegen Real Madrid bescherte dem ZDF aber immerhin nochmal herausragende Quoten.

13,12 Millionen Zuschauer verfolgten im Schnitt am Dienstagabend die Übertragung, das war die höchste Zuschauerzahl für ein Champions-League-Spiel seit der FC Bayern im Mai 2015 im Halbfinale gegen Barcelona antrat (und ebenfalls scheiterte). Die Übertragung war bei Jung und Alt gleichermaßen dominierend: Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg diesmal auf 38,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 37,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Neben den Zuschauern im Free-TV, verfolgten zudem noch 1,06 Millionen Zuschauer die Halbfinal-Partie im Pay-TV bei Sky. Auch dort kann man mit Marktanteilen von 3,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehr zufrieden sein. Saison-Bestwerte gab's hier aber nicht, die wurden schon früher in der Saison aufgestellt, als Spiele unter anderem der Bayern exklusiv im Pay-TV zu sehen waren.

Gegen den Fußball war für die Konkurrenz erwartungsgemäß nicht viel zu holen. Platz 2 beim Gesamtpublikum belegte in der Primetime Das Erste mit dem Film "Zielfahnder - Flucht in die Karpaten", den 3,52 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten. Immerhin solide 10,1 Prozent Marktanteil holte die Wiederholung. Die Überlegenheit des ZDF am Maifeiertag zeigte sich unterdessen nicht nur in den starken Champions-League-Zahlen: 11 der 15 meistgesehenen Sendungen des Tages liefen im ZDF. Kein Wunder also, dass das ZDF mit einem Tagesmarktanteil von 18,8 Prozent die Konkurrenz deklassierte. Das zweitplatzierte Erste kam auf 7,8 Prozent.

Korrektur-Hinweis: Anders als in einer früheren Version dieses Artikels beschrieben, müssen Champions-League-Finalspiele mit deutscher Beteiligung auch weiterhin im Free-TV zu sehen sein - lediglich alle anderen Partien wandern ab kommender Saison ins Pay-TV:

