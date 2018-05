"Voller Leben": Erfolg für ungewohnte RTL II-Farbe

© RTL II / Piya Henrici Fotografie

Auf dem Sendeplatz, auf dem zuletzt "Frauentausch" zu sehen war, zeigte sich RTL II in dieser Woche ungleich ernsthafter - und das wurde belohnt: "Voller Leben - Meine letzte Liste" startete gut. Bis zuletzt kein Erfolg war hingegen "Knife Fight Club" für Vox.



Den Donnerstagabend verbindet man bei RTL II seit vielen Jahren vor allem mit dem Format "Frauentausch", auch wenn es wegen Quotenschwäche zuletzt hin und wieder pausieren musste. Der Bruch im Programm könnte da in dieser Woche daher eigentlich kaum stärker ausfallen - nun startete um 20:15 Uhr nämlich "Voller Leben - Meine letzte Liste", wo Myriam von M. sterbenskranke Menschen durch die verbleibende Zeit ihres Lebens begleitet. (Unsere TV-Kritik dazu gibt's hier) Und siehe da: Das lief zum Auftakt richtig gut.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag für die erste Folge mit 6,2 Prozent über dem was "Frauentausch" und auch etwa über dem, was "Extrem sabuer - Putzteufel im Messie-Chaos" donnerstags in den letzten Monaten im Schnitt erreichten. Allzu viele ältere Zuschauer erreichte RTL II allerdings nicht, die Gesamtreichweite lag bei 750.000, der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei 2,5 Prozent. Zwei Wiederholungen von "Kleine Helden ganz groß" liefen im Anschluss mit 5,6 und 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe dann ebenfalls sehr ordentlich. Eine Erfolgsmeldung gibt's für RTL II zudem aus dem Vorabend: Das neue Format "Krass Schule" steigerte sich um 17 Uhr mit 7,5 Prozent Marktanteil auf einen neuen Bestwert, "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" liefen mit 11,9 und 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut.

Für Vox gibt's diesmal hingegen nicht so gute Nachrichten. Der Film "Iron Man 2" blieb mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in der Primetime bereits unter dem Soll, danach lief auch die letzte Folge von "Knife Fight Club" ziemlich mau. 5,3 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen diesmal, nur 470.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Auch der Staffel-Schnitt bewegte sich mit 5,4 Prozent deutlich unter dem Vox-Senderschnitt - damit dürfte das Format nur geringe Chancen auf eine Fortsetzung haben.

Marktanteils-Trend: Knife Fight Club



