Salzburgs EL-Aus beschert Puls 4 noch einmal Rekorde

Am Donnerstag wäre Red Bull Salzburg fast die Überraschung geglückt, der österreichische Verein ist um ein Haar am Europa-League-Finale vorbeigeschrammt. Bei Puls 4 sorgte das Match gegen Olympique Marseille für tolle Quoten - und einige Rekorde.



04.05.2018 - 12:29 Uhr von Timo Niemeier 04.05.2018 - 12:29 Uhr

Für den österreichischen Vereinsfußball wäre es der größte Erfolg der letzten Jahre gewesen, doch er blieb unseren Nachbarn verwehrt. Red Bull Salzburg hat am Donnerstag zwar 2:1 gegen Olympique Marseille gewonnen, hat damit aber trotzdem den Einzug in das Europa-League-Finale verpasst. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung - das trieb die Quoten bei Puls 4 zusätzlich in die Höhe. Der Sender erzielte gestern bei den 12- bis 49-Jährigen mit 18,6 Prozent den höchsten Tagesmarktanteil seiner Geschichte.

Auch beim Gesamtpublikum lief es für den Privatsender der ProSiebenSat.1-Gruppe mit 14,4 Prozent so gut wie noch nie. So wurde die erste Halbzeit noch von 701.000 Menschen gesehen, während den zweiten 45 Minuten stieg die Reichweite dann sogar auf 822.000 an. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe stieg von zunächst schon sehr guten 27,0 Prozent auf später bärenstarke 41,0 Prozent. Richtig dominant war Puls 4 dann während der Verlängerung, als man mit 53,3 Prozent mehr als die Hälfte der 12- bis 49-Jährigen vor den TV-Geräten versammelte. In der Spitze sahen laut Senderangaben bis zu 943.000 Menschen zu, besser lief es für eine Sport-Übertragung beim Sender noch nie. Die gesamte Sendergruppe kam am Donnerstag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 42,3 Prozent - auch das ist ein neuer Rekord. Der bisherige Spitzenwert war erst wenige Wochen alt und lag bei etwas mehr als 39 Prozent. Beim Sender ist man entsprechend zufrieden, ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker sagt: "Mit den gebührenfreien Exklusiv-Übertragungen der UEFA Europa League haben wir bewiesen, dass sich Fleiß, Schweiß und Mut auszahlen - und durch die Österreich-Beteiligung bis zum Halbfinale kam auch das Quäntchen Glück dazu. Besonders erfreulich daher, dass wir ab der kommenden Saison 2018/19 für weitere 3 Jahre die Exklusiv-Rechte an der UEFA Europa League haben und damit dann der einzige Free-TV Sender in Österreich sind, der internationalen Klubfußball im Programm hat."

