"Promis auf Hartz IV" legt fabelhaften Einstand hin

Mit "Promis auf Hartz IV" will RTL II zeigen, wie es ist, wenn man nur den Regelsatz der Grundsicherung erhält. Dafür schickt man Fürst Heinz und seine Frau in eine ganz normale Sozialwohnung. Zum Auftakt war die neue Sendung sehr erfolgreich, RTL II lag sogar vor Sat.1.



08.05.2018 - 08:56 Uhr von Timo Niemeier 08.05.2018 - 08:56 Uhr

"Promis auf Hartz IV" hat einen erfolgreichen Einstand bei RTL II hingelegt: 790.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, das bescherte dem Sender in dieser Zielgruppe starke 9,0 Prozent Marktanteil. Die Sendung lag damit deutlich über den Normalwerten von RTL II. Insgesamt sahen sich 1,33 Millionen Menschen an, wie sich Fürst Heinz und seine Frau Andrea von Sayn-Wittgenstein in einem Sozialbau mit nur 736 Euro im Monat schlugen.

Auch am späten Abend war RTL II noch erfolgreich: "Lecker schmecker Wollny" kam ab 22:10 Uhr noch auf sehr gute 7,9 Prozent Marktanteil. Und weil auch die Soaps am Vorabend mit zweistelligen Marktanteilen sehr gut liefen, kann man sich bei RTL II über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,9 Prozent freuen.

In der Primetime lag RTL II mit seiner neuen Sendung sogar noch vor den US-Serien von Sat.1. Dort kam "Lethal Weapon" zur besten Sendezeit nur auf 760.000 junge Zuschauer und 8,9 Prozent. "Navy CIS: L.A." fiel danach sogar noch auf 710.000 Zuschauer und 8,0 Prozent zurück. Zwei Folgen von "Hawaii Five-0" blieben im Anschluss bei 6,7 und 7,9 Prozent hängen.

Gute Nachrichten gibt es für Vox, wo sich die zweite Ausgabe von "Hubert & Matthias - Die Hochzeit" spürbar steigern konnte. Von den 5,8 Prozent in der Vorwoche ging es auf jetzt 7,4 Prozent nach oben, eine halbe Million Menschen aus der werberelevanten Zielgruppe sahen sich die Sendung an. "Goodbye Deutschland" kam zuvor schon auf 7,9 Prozent. Bei kabel eins holte der Film "Matrix" zunächst gute 6,6 Prozent Marktanteil, ehe sich "Matrix Reloaded" später noch auf 7,8 Prozent steigerte.

