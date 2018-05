Neue ARD-Dokureihe legt in Woche zwei spürbar zu

© ARD

Die neue ARD-Dokureihe "Was Deutschland bewegt" hat nach dem mauen Auftakt in der Vorwoche deutlich zugelegt, auch "hart aber fair" war erfolgreich. Die meisten Zuschauer versammelte ab 20:15 Uhr aber das ZDF vor den Bildschirmen.



Nicht einmal zwei Millionen Menschen haben sich vor einer Woche den Start der neuen ARD-Reihe "Was Deutschland bewegt" im Ersten angesehen. Thema damals: "Die Schattenseiten des Booms". Folge zwei der neuen Reihe war nun deutlich gefragter, 2,67 Millionen Menschen schalteten ein, als es darum ging zu klären, wie auch Reichtum Macht wird. Der Marktanteil lag bei 10,0 Prozent. Besonders erfolgreich war die Dokureihe beim jungen Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,0 Prozent gemessen.

"Hart aber fair" kam im Anschluss sogar noch auf 3,37 Millionen Zuschauer und 12,4 Prozent Marktanteil. Die "Rabiat"-Reportage "Netzwerk Pervers" wurde am späten Abend noch von exakt einer Million Menschen gesehen, damit waren für Das Erste nur 6,1 Prozent drin. Die Reportage zur "Drogenrepublik Deutschland" interessierte vor sieben Tagen ebenfalls nur 1,12 Millionen Menschen.

Die meisten Zuschauer in der Primetime verzeichnete am Montag das ZDF. Mit dem Nachkriegsdrama "Ich werde nicht schweigen" unterhielten die Mainzer 3,91 Millionen Menschen, das entsprach 14,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum blieb der Erfolg mit 6,3 Prozent überschaubar. Die meisten Zuschauer am gesamten Tag erreiche am Montag die "Tagesschau" um 20 Uhr: 4,17 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 17,1 Prozent Marktanteil im Ersten.

Richtig gut lief es auch mal wieder für ZDFneo: Zwei Folgen von "Inspector Barnaby" unterhielten 1,98 und 1,77 Millionen Menschen, womit 7,3 und 8,4 Prozent Marktanteil drin waren. Damit lag ZDFneo in der Primetime nur hinter der ARD-Doku, dem ZDF-Film und den US-Serien in Sat.1. Auch "Vera - Ein ganz spezieller Fall" holte am späten Abend noch starke 8,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag ZDFneo über den ganzen Abend hinweg durchgängig bei mehr als 3,0 Prozent.

