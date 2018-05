"Weissensee" meldet sich mit Primetime-Sieg zurück

© ARD/Frederic Batier

Am Dienstag ist im Ersten die vierte Staffel von "Weissensee" gestartet, die Serie sicherte sich direkt den Primetime-Sieg. Dennoch war es eine der niedrigsten Reichweiten in der Geschichte der Serie. Auch das Zusammenspiel mit der anschließenden Doku funktionierte nur mittelmäßig.



09.05.2018 - 09:33 Uhr von Timo Niemeier 09.05.2018 - 09:33 Uhr

3,81 Millionen Menschen haben sich am Dienstag den Auftakt in die neue "Weissensee"-Staffel im Ersten angesehen, kein anderer Sender kam in der Primetime auf mehr Zuschauer. Beim Sender kann man sich über sehr gute 14,0 Prozent Marktanteil freuen. "Weissensee" feiert damit eine gelungene Rückkehr. Aber es gibt auch einen Makel: Erst einmal in der Geschichte der Serie war die Reichweite noch niedriger als jetzt, die Folgen der dritten Staffel wurden im Schnitt von rund 4,67 Millionen Menschen gesehen. Die ersten drei Staffeln liefen aber auch allesamt im Herbst und damit zu einer Jahreszeit, wenn grundsätzlich mehr Menschen vor den TV-Geräten sitzen.





Auch beim jungen Publikum lief es nicht gerade berauschend: Mit nur 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Weissensee" hier in etwa auf dem Senderschnitt der letzten zwei Monate. Die anschließende Doku "Weissensee - Die Dokumentation" wollten dann noch 2,85 Millionen Menschen sehen, rund eine Million Zuschauer gingen also verloren. Der Marktanteil sank entsprechend auf 11,4 Prozent.

Mit seinem Baumarkt-Check innerhalb von "ZDFzeit" erreichte das ZDF zur besten Sendezeit 2,16 Millionen Zuschauer und 8,2 Prozent Marktanteil. Reichweitenstärkste Sendung der Mainzer war das "heute journal" ab 21:45 Uhr, das von 3,56 Millionen Menschen gesehen wurde und so 13,7 Prozent erreichte. Trotz der relativ schwachen Primetime holte das ZDF am Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 13,2 Prozent und setzte sich damit deutlich vor Das Erste, das nur auf 10,1 Prozent kam.

