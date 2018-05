"Police Academy"-Marathon beschert kabel eins gute Quoten

© Warner Bros.

kabel eins hat am Vatertag den ganzen Tag über die verschiedenen Teile der "Police Academy"-Reihe gezeigt und war damit ausgesprochen erfolgreich. RTL II hatte weniger Glück: Nach dem tollen Start brach "Voller Leben" nun völlig ein.



11.05.2018 - 09:08 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2018 - 09:08 Uhr

Mit seiner Feiertags-Programmierung hat kabel eins am Vatertag das richtige Näschen bewiesen, mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,1 Prozent lief es jedenfalls deutlich besser als üblich. Es war der beste Tag für kabel eins seit Juni 2016. Zu verdanken hat der Sender das einem echten "Police Academy"-Marathon: Zwischen 9:40 Uhr in der Früh bis in die Primetime zeigte der Sender die verschiedenen Filme der schrägen Polizei-Komödie.

Schon der siebte Teil, "Mission in Moskau", lockte in der Früh 470.000 Menschen an, das führte zu guten 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Teil sechs unterhielt danach sogar 830.000 Menschen und schraubte den Marktanteil auf 14,0 Prozent nach oben - das war der höchste Wert, den kabel eins am Donnerstag eingefahren hat. Der Erfolg ging aber auch danach weiter: Teil fünf und vier holten mit 12,4 und 11,3 Prozent ebenfalls zweistellige Werte.

Danach gaben die Marktanteile etwas nach, "Police Academy" hielt sich aber stets recht deutlich über dem Senderschnitt von kabel eins. In der Primetime wollten schließlich 1,12 Millionen Menschen "Police Academy I - Dümmer als die Polizei erlaubt" sehen, auch damit erzielte der Sender gute 6,9 Prozent Marktanteil. Und am späten Abend holte "Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen" ebenfalls zufriedenstellende 6,3 Prozent.

Während es für kabel eins also ein rundum gelungener Feiertag war, hatte man bei RTL II im Gegensatz dazu wenig zu lachen. In der Primetime versagte eine neue Ausgabe von "Voller Leben - Meine letzte Liste" mit nur 2,5 Prozent Marktanteil, vor einer Woche war das neue Format noch mit 6,2 Prozent gestartet. Auch der Rest des Tages verlief überwiegend nicht nach Plan, sodass der Sender am Ende nur bei 3,7 Prozent Tagesmarktanteil hängen blieb - damit war man mit Abstand das Schlusslicht aller großen acht Sender.

Große Probleme hatte auch Vox, das am Donnerstag nur einen Tagesmarktanteil von 5,1 Prozent erzielte. Der Film "A Million Ways to Die in the West" blieb zur besten Sendezeit bei lediglich 4,8 Prozent Marktanteil hängen. Eine neue Ausgabe der "Notrufzentrale" holte danach etwas bessere 5,7 Prozent, eine Wiederholung steigerte sich ab 23:35 Uhr dann sogar auf 7,2 Prozent. Da Vox mit seinem regulären Tagesprogramm am Vatertag aber nichts reißen konnte, fiel der Tagesmarktanteil entsprechend niedrig aus.

