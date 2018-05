ProSieben auch am Feiertag obenauf, RTL geht unter

© ProSieben/Martin Ehleben

"Germany’s Next Topmodel" hat auch am Feiertag den Sieg in der Zielgruppe eingefahren, aber auch für Sat.1 lief es abends richtig gut. RTL erzielte zwar in der Primetime gute Quoten, kam auf Tagessicht aber unter die Räder.



11.05.2018 - 09:33 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2018 - 09:33 Uhr

Während andere Sender an Vatertag auf ein Feiertagsprogramm gesetzt haben, hieß es bei ProSieben business as usual. In der Daytime liefen wie gewohnt "Big Bang Theory" und die anderen US-Sitcoms, am Abend setzte man auf Heidi Klum und ihre Models. Es war nicht die schlechteste Idee: Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,5 Prozent landete ProSieben am Donnerstag vor allen anderen Sendern. Vor allem in der Primetime lief es rund.

"Germany’s next Topmodel" unterhielt 1,53 Millionen junge Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren und damit mehr als alle anderen Sender, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei starken 16,4 Prozent. Der Feiertag hatte also keinen Einfluss auf die Quoten der klumschen Modelsuche. Insgesamt schalteten 2,34 Millionen Menschen ein. Auch "red" lief danach mit 15,6 Prozent richtig gut und erzielte einen neuen Jahresbestwert.

Ebenfalls sehr zufrieden sein kann man bei Sat.1, wo man am Abend des Vatertags voll auf Katastrophenfilme setzte. Und das zahlte sich aus: "San Andreas" erreichte zur besten Sendezeit 15,1 Prozent Marktanteil, 3,08 Millionen Zuschauer sahen zu. "The Day after Tomorrow" holte im Anschluss ebenfalls noch sehr gute 14,6 Prozent. Der Rest des Tages verlief zwar ziemlich enttäuschend, durch den starken Aufschlag in der Primetime holte Sat.1 am Donnerstag aber noch sehr gute 10,2 Prozent Tagesmarktanteil.

Überhaupt war es ein sehr guter Tag für die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe, denn auch für kabel eins lief es am Feiertag richtig gut (DWDL.de berichtete). Insgesamt kamen alle Sender der Gruppe auf einen zusammengerechneten Marktanteil in Höhe von 34,9 Prozent, das ist der beste Wert seit März 2015.

Weniger Glück am Vatertag hatte dagegen RTL: In der Primetime sah es für "Hotel Transsilvanien 2" mit knapp über zwei Millionen Zuschauern und 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch gut aus, das war es dann aber auch schon mit den guten Nachrichten. "Ralph reichts" fiel danach auf 9,3 Prozent zurück, am Vorabend holte das Hypnose-Experiment "Mein verborgener Wunsch" nur 6,5 Prozent. Und auch tagsüber lief nichts nach Plan: Mit der Wiederholung einiger Animations-Klassiker waren jedenfalls überwiegend nur einstellige Marktanteile drin, das spiegelte sich dann auch im Tagesmarktanteil wider. RTL landete am Donnerstag nur bei 8,9 Prozent und war damit kabel eins näher als ProSieben oder Sat.1.

