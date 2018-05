Kerner meldet sich mit durchwachsenen Werten zurück

© ZDF/Frank W. Hempel

Die Quizshow "Da kommst du nie drauf" ist im ZDF mit durchwachsenen Quoten zurückgekehrt, der Primetime-Sieg ging an "Weissensee". Bei One steigerte sich das zweite ESC-Halbfinale etwas, die Kinder-Ausgabe des "Neo Magazins" floppte.



11.05.2018 - 09:55 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2018 - 09:55 Uhr

Weil "Da kommst du nie drauf" mit Johannes B. Kerner mit vergangenen Sommerprogramm am Ende fast vier Millionen Zuschauer unterhielt und auch bei den jungen Zuschauern mit zweistelligen Werten glänzte, schickte das ZDF die Show in einer zweite Staffel. Beim Auftakt eben dieser lief nun aber nicht alles nach Plan: Nur 3,39 Millionen Zuschauer sahen sich den Auftakt an, der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 11,2 Prozent und zudem unter den ZDF-Normalwerten. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb man mit 7,1 Prozent ebenfalls unter früheren Werten hängen, landete aber immerhin über ZDF-Schnitt.

Den Tagessieg in der Primetime musste das ZDF damit jedenfalls dem dritten und letzten Teil "Weissensee" überlassen. Dieser steigerte sich auf 3,65 Millionen Zuschauer, nachdem es am Tag zuvor noch auf 3,28 Millionen Zuschauer zurück ging. Der Marktanteil lag bei 12,0 Prozent. Die vierte "Weissensee"-Staffel war damit klar die schwächste und blieb erstmals mit allen Folgen deutlich unter vier Millionen Zuschauern.

Über gute Quoten freuen kann man sich unterdessen bei One: Mit dem zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests unterhielt man 470.000 Zuschauer, das waren rund 80.000 mehr als noch am Dienstag. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg leicht auf 1,8 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden für den Sender starke 2,6 Prozent gemessen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Halbfinals 2017 erfolgreicher waren. Damals kamen beide Shows auf jeweils mehr als eine halbe Million Zuschauer.

Kein Erfolg war dagegen die Kinder-Ausgabe des "Neo Magazin Royale", das bei ZDFneo ab 22:20 Uhr nur auf 230.000 Zuschauer kam. Beim jungen Publikum blieb die Ausgabe mit 0,7 Prozent Marktanteil deutlich unter den Normalwerten hängen. Die "heute show" lieferte zuvor mit 2,2 Prozent aber eigentlich einen guten Vorlauf ab. Überraschend erfolgreich ist am Donnerstag ZDFinfo gewesen: Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,3 Prozent war der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen der erfolgreichste Kanal hinter den großen Acht. ZDFneo holte hier nur 1,5 Prozent.

