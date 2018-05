ZDF-Serien knicken ein, Zweitliga-Relegation gefragt

© ZDF/Thomas Jahn

"Professor T." ist auf ein neues Reichweiten-Tief gefallen und "Letzte Spur Berlin" war mit einer Wiederholung auch nicht mehr so erfolgreich wie zuletzt. Dafür lief es mit der Zweitliga-Relegation am Vorabend richtig gut, auf die "heute show" war ohnehin Verlass.



19.05.2018 - 09:09 Uhr von Timo Niemeier 19.05.2018 - 09:09 Uhr

Die gute Nachricht für das ZDF vorweg: Die Mainzer sind auch am Freitag mit 12,9 Prozent Marktanteil Tagessieger geworden. Doch es gab auch Schönheitsflecken: "Professor T." etwa kam auf nur noch 3,69 Millionen Zuschauer und erreichte damit so wenige Menschen wie nie zuvor. Überhaupt lag die Reichweite der Serie bislang bei immer mehr als vier Millionen, diese Marke wurde nun deutlich nach unten durchbrochen. Der Marktanteil lag dennoch bei guten 13,5 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,0 Prozent gemessen.

Auch "Letzte Spur Berlin" konnte nicht an den guten Quoten der vergangenen Wochen anknüpfen, von dieser Serie zeigte das ZDF am Freitag aber auch nur eine Wiederholung. 3,72 Millionen Menschen schalteten ein, 13,1 Prozent Marktanteil waren die Folge. Gewohnt stark lief es für die "heute show", die mit 3,95 Millionen Zuschauern das meistgesehene Format des ZDF am Freitag war. 17,2 Prozent Marktanteil standen auf der Uhr und auch beim jungen Publikum waren starke 13,7 Prozent drin.

Gute Quoten erzielte außerdem das Zweitliga-Relegationsspiel zwischen Aue und Karlsruhe am Vorabend. 2,52 Millionen Menschen sahen sich die Partie an, der Marktanteil lag bei 13,4 Prozent. Und auch mit den 10,2 Prozent beim jungen Publikum wird man in Mainz zufrieden sein. Der Primetime-Sieg ging dennoch an Das Erste, das mit dem Film "Meine Mutter ist unmöglich" 4,60 Millionen Menschen vor den TV-Geräten versammelte. 16,5 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte der Streifen 9,3 Prozent und damit den besten Wert aller ARD-Freitagsfilme in diesem Jahr.

Und auch am Vorabend kann man sich beim Ersten über einen neuen Rekord freuen: "Gefragt - gejagt" kam dort ab 18 Uhr auf 16,3 Prozent Marktanteil, besser lief es für die aktuelle Staffel noch nicht. 2,33 Millionen Menschen schalteten das Quiz ein. "Quizduell" verlor im Anschluss viele Zuschauer und landete bei einer Reichweite von 1,99 Millionen und einem Marktanteil von 10,4 Prozent.

