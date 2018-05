ProSieben schlägt sich noch am besten, Sat.1 geht unter

© Sat.1

ARD, ZDF und RTL haben am Samstag dominiert und den anderen TV-Sendern nur wenig Luft zum Atmen gegeben. Am besten lief es noch für ProSieben, Sat.1 dagegen erlebte einen Tag zum Vergessen.



20.05.2018 - 09:54 Uhr von Timo Niemeier 20.05.2018 - 09:54 Uhr

Mit der royalen Hochzeit haben das ZDF und RTL am Vormittag und Nachmittag teils mehr als 60 Prozent Marktanteil geholt. In der Primetime sahen sich dann zehn Millionen Menschen das DFB-Pokalfinale im Ersten an. Während diese drei Sender sich also über sehr gute Quoten freuen konnten, sah es bei der Konkurrenz deutlich schlechter aus. Am besten schlug sich noch ProSieben, doch auch dort musste man sich mit einem sehr schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,1 Prozent begnügen.

So unterhielt "Thor" in der Primetime 580.000 junge Zuschauer, damit waren für ProSieben 6,7 Prozent Marktanteil drin. Der Film war gleichzeitig auch das erfolgreichste Programm, das nicht von RTL, ZDF oder dem Ersten kam - mehr als Rang 16 war im Zielgruppen-Ranking dennoch nicht drin. Insgesamt sahen 960.000 Menschen zu. "Run All Night" verbesserte sich im Anschluss noch auf 9,7 Prozent Marktanteil. Ansonsten holte ProSieben über weite Strecken des Samstags ebenfalls nur einstellige Werte.

Richtig bitter verlief der Tag aber für Sat.1, das am Ende nur auf 4,7 Prozent Tagesmarktanteil kam und sich damit knapp vor kabel eins (4,3 Prozent) hielt. So kam das DTM-Rennen vom Lausitzring gegen die royale Hochzeit überhaupt nicht an, nur 470.000 Menschen sahen zu. In der werberelevanten Zielgruppe wurde ein Marktanteil von 2,8 Prozent gemessen. Vorberichte und Highlights holten nur 1,6 und 1,7 Prozent. In der Primetime versagte "Findet Nemo" mit nur 850.000 Zuschauern und 4,8 Prozent. "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" kam danach immerhin noch auf 7,0 Prozent.

Doch auch alle anderen Sender hatten am Samstag mit der großen Konkurrenz zu kämpfen. So landete Vox nur bei einem Tagesmarktanteil von 6,0 Prozent, RTL II musste sich gar nur mit 3,6 Prozent begnügen. Erfolgreichster Sender aus der hinteren Reihe war übrigens der Disney Channel, der auf 1,9 Prozent kam. "Dornröschen" erreichte dort in der Primetime 300.000 Zuschauer und 2,0 Prozent Marktanteil.

