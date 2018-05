1A-Auftakt für "A2": Neue DMAX-Daily erwischt tollen Start

© Fotolia/winyu

Die neue Dokusoap "A2 - Abenteuer Autobahn", die fortan täglich ausgestrahlt werden soll, hat bei DMAX einen starken Auftakt hingelegt. Freuen kann man sich aber auch bei kabel eins Doku: "Achtung Kontrolle" sorgte für neue Senderrekorde.



22.05.2018 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 22.05.2018 - 08:57 Uhr

Mit "A2 - Abenteuer Autobahn" versucht sich DMAX neuerdings an einer täglichen Eigenproduktion mit Vorabendprogramm. Der Start verlief am Pfingstmontag schon mal äußerst vielversprechend: Eingebunden in einen Marathon der "Asphaltcowboys", konnte die neue Dokusoap mit einer Doppelfolge Spitzen-Quoten erzielen. So verzeichnete die Premiere um 18:15 Uhr im Schnitt 400.000 Zuschauer, was schon beim Gesamtpublikum einem überzeugenden Marktanteil von 2,4 Prozent entsprach.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil sogar bei 3,4 Prozent. Die zweite "A2"-Folge steigerte sich zudem direkt im Anschluss auf 460.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,9 Prozent. Nun bleibt abzuwarten, wie viele Fans das Format auf Dauer für sich gewinnen kann. Weil sich DMAX auch auf seine "Aspaltcowboys" mit Marktanteilen von bis zu 4,1 Prozent verlassen konnte, war der Männersender am Montag der Größte unter den Kleinen - und erzielte einen starken Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent.

DMAX lag damit vor Nitro, das mit 2,2 Prozent aber ebenfalls erfolgreich war. Hier waren vor allem die tagsüber gezeigten Filme gefragt. So erzielte "Wargames 2 - Der Todescode" zur Mittagszeit starke 3,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, auch "Futureworld" und "Hudson Hawk - Der Meisterdieb" erreichten jeweils mehr als drei Prozent der 14- bis 49-Jährigen. ZDFneo konnte sich derweil auf seine Krimis verlassen und übersprang am Abend mit "Inspector Barnaby" zwei Mal die Millionen-Marke, zuvor wusste bereits ein "Wilsberg"-Dreierpack zu überzeugen.

Allen Grund zum Jubeln hat man aber auch in Unterföhring, wo kabel eins Doku mit 1,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe seinen bislang erfolgreichsten Sendetag feiern konnte. Zu verdanken hat man die starken Quoten einer Marathon-Programmierung von "Achtung Kontrolle!".

Teilen