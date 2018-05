Sat.1: Neue Daytime-Formate mit durchwachsenem Start

© Sat.1

Mit "Inspektion 5 - Köln Mülheim" und "Dringend tatverdächtig" brachte Sat.1 am Dienstag gleich zwei neue Scripted Realitys an den Start. Während es nachmittags durchaus gut lief, besteht am Vorabend weiterhin viel Luft nach oben.



23.05.2018 - 09:29 Uhr von Alexander Krei

Bevor Sat.1 in der kommenden Woche mit "112 - Rettung in letzter Minute" ein neues Format um 18:00 Uhr testet, schickte der Sender am Dienstag schon mal auf anderen Sendeplätzen zwei neue Scripted Realitys an den Start. Das Fazit nach den ersten Folgen fällt durchwachsen aus: Vor allem um 19:00 Uhr brachte "Dringend tatverdächtig - Duisburg Crime Stories" erst mal keine Verbesserung mit sich.

Mit nur 410.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren lag der Marktanteil bei ernüchternden 6,6 Prozent und damit auf dem Niveau, das Sat.1 auch schon von der "Ruhrpottwache" gewohnt war. Insgesamt hatten 1,35 Millionen Zuschauer eingeschaltet. "Inspektion 5 - Köln Mülheim" machte seine Sache um 14:00 Uhr dagegen besser und erwischte mit 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen überzeugenden Start.

Das neue Format lag damit auch vor der RTL-Reihe "Meine Geschichte - Mein Leben", das am Dienstag erstmals seit knapp drei Wochen wieder einen einstelligen Marktanteil hinnehmen musste. Mehr als 8,7 Prozent waren für die Scripted Reality nicht drin, insgesamt schalteten lediglich eine halbe Million Zuschauer ein. Zum Vergleich: "Punkt 12" hatte es zuvor noch auf 910.000 Zuschauer sowie starke 19,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gebracht.

Starken Schwankungen ist am Vormittag zudem die neue Dokusoap "Hebammen im Einsatz" unterlegen. Während der Marktanteil um 10:00 Uhr bei mageren 6,7 Prozent lag, lief es eine Stunde mit 15,2 Prozent ungleich besser. Das Potenzial für einen Erfolg ist also ganz offensichtlich durchaus vorhanden. Im Schnitt verzeichnete das Format in den vergangenen Wochen dennoch bislang nur etwas mehr als acht Prozent in der Zielgruppe.

