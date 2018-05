"Wolfsland": Catterfeld-Krimi holt sich den Tagessieg

© obs/ARD Das Erste/C MOLINA FILM/Junghans

Fast eineinhalb Jahre mussten die Fans der ARD-Krimireihe "Wolfsland" auf einen neuen Fall warten. Nun schalteten etwas mehr als fünf Millionen Menschen ein und bescherten dem Ersten damit den Tagessieg. Ansonsten hatte der Sender am Donnerstag aber Probleme.



25.05.2018 - 09:22 Uhr von Timo Niemeier 25.05.2018 - 09:22 Uhr

Im Dezember 2016 hat Das Erste zwei Filme der neuen Krimi-Reihe "Wolfsland" mit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert gezeigt, mit zunächst etwas mehr als vier und dann sogar fünf Millionen Zuschauern war der Krimi auch ein schöner Erfolg für den Sender. Dennoch wurde es erst einmal Still um "Wolfsland", am Donnerstag hat Das Erste nun endlich einen neuen Fall gezeigt - und wurde dafür auch prompt belohnt.

5,04 Millionen Zuschauer schalteten ein und sorgten so für starke 17,9 Prozent Marktanteil. Die Reichweite lag damit etwas über der des zweiten Falls, der Marktanteil fiel sogar deutlich höher aus. Und auch beim jungen Publikum wusste der neueste "Wolfsland"-Krimi durchaus zu überzeugen: 760.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, das entsprach 8,5 Prozent Marktanteil.

Trotz der starken Primetime erreichte Das Erste nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,4 Prozent. So machte "Kontraste" aus dem guten Vorlauf zu wenig, 2,21 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten für 8,5 Prozent Marktanteil. "PussyTerror TV" erwischte später mit 1,10 Millionen Zuschauern und 6,2 Prozent einen schwächeren Tag. Und auch am Vormittag lief wenig zusammen: Bis zum "ARD Buffet" (das mit 10,1 Prozent auch kein Erfolg war), blieben alle Formate im tief einstelligen Bereich hängen. Am Nachmittag tat sich "Nashorn, Zebra & Co." mit 6,5 Prozent gewohnt schwer. Verlassen konnte sich der Sender einzig auf seine Telenovelas sowie auf "Brisant" und "Gefragt, gejagt" am Vorabend.

Das ZDF zeigte am Donnerstag zur besten Sendezeit nur eine Wiederholung von "Lena Lorenz" und erreichte damit immerhin 3,71 Millionen Zuschauer und 13,2 Prozent Marktanteil. Und weil auch Rest des Programms weiterhin außerordentlich gut performt, reichte es zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 14,0 Prozent.

