CL-Finale deutlich stärker als in den vergangenen Jahren

Das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid hat am Samstag viele Millionen Menschen vor den TV-Geräten versammelt, es sahen deutlich mehr Menschen zu als in den vergangenen beiden Jahren. Für das ZDF endet nun ein Ära.



27.05.2018 - 09:04 Uhr von Timo Niemeier 27.05.2018 - 09:04 Uhr

Ein letztes Mal hat das ZDF am Samstag mit der Champions League Traumquoten eingefahren. Ab der kommenden Saison ist die Königsklasse exklusiv im Pay-TV bei Sky und DAZN zu sehen. Eins ist aber auch klar: Die Reichweiten, die durch das ZDF möglich waren, sind in den kommenden Jahren wohl eher nicht drin. 9,63 Millionen Menschen sahen sich das Finale zwischen Liverpool und Real Madrid beim ZDF an, das entsprach 37,9 Prozent Marktanteil. Die Mainzer sicherten sich damit selbstredend den Tagessieg.

Auch beim jungen Publikum dominierte das ZDF ohne Probleme: 2,96 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, in dieser Altersklasse lag der Marktanteil bei ebenfalls herausragenden 37,5 Prozent. Für das ZDF lief es damit deutlich besser als zuletzt: Das Finale 2017 kam nur auf 7,83 Millionen Zuschauer, ein Jahr davor waren es 8,19 Millionen. Die höchste Final-Reichweite erzielte das ZDF 2013 mit der Partie zwischen Bayern und Dortmund, mehr als 21 Millionen Menschen sahen damals zu. Die höchste Reichweite dieser Saison holte der Sender mit dem letzten Bayern-Spiel: Das Match gegen Real Madrid verfolgt vor wenigen Wochen mehr als 13 Millionen Menschen.

Bei Sky, das das Finale am Samstag ebenfalls übertrug, sahen zusätzlich 760.000 Menschen ab drei Jahren zu. Hier lag der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei 3,0 Prozent, in der jungen Zielgruppe wurden sogar 6,0 Prozent gemessen. Auch Sky legte damit zu: Beim Pay-TV-Sender kam das Finale 2017 auf 580.000 Zuschauer. Insgesamt wurde das Spiel zwischen Liverpool und Madrid also von mehr als zehn Millionen Menschen gesehen. Nicht mit einberechnet sind hier wie immer Menschen, die das Finale via Public Viewing verfolgt haben.

Durch das starke Finale dominierte das ZDF natürlich auch die Tagesmarktanteile: 17,2 Prozent standen am Ende beim Gesamtpublikum auf der Uhr, 14,0 Prozent waren es in der jungen Zielgruppe. Damit sicherten sich die Mainzer in beiden Rankings Platz eins. Sky kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,9 Prozent und war damit einer der stärksten Sender im hinteren Senderfeld und lag noch vor dem WDR, Nitro, Disney Channel und ZDFneo.

