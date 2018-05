Fußball-Konkurrenz: RTL respektabel, ProSieben mies

© RTL

Gegen das Champions-League-Finale im ZDF kam die Konkurrenz erwartungsgemäß nicht an, RTL schlug sich im direkten Duell noch am besten. ProSieben erlitt Schiffbruch und auch Sat.1 musste sehr kleine Brötchen backen.



27.05.2018 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier 27.05.2018 - 09:26 Uhr

Mehr als zehn Millionen Zuschauer haben das CL-Finale am Samstag beim ZDF und Sky gesehen. Die anderen Sender mussten sich also um den Rest des Quotenkuchens streiten, am besten ist das beim jungen Publikum noch RTL gelungen. 810.0000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich "Die 100 größten Überraschungen der Welt" an, damit erzielte man sehr solide 11,0 Prozent Marktanteil. 1,91 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Als RTL die gleiche Sendung ab 23 Uhr noch einmal wiederholte, reichte es sogar zu 13,9 Prozent - und selbst mit dieser Wiederholung war man erfolgreicher als alle anderen Sender, die kein Fußball gezeigt haben, ab 20:15 Uhr.

Überhaupt keine Chance hatte ProSieben, das mit "Galileo Big Pictures" nur auf insgesamt 700.000 Zuschauer kam. In der werberelevanten Zielgruppe holte der Sender damit nur 4,8 Prozent Marktanteil. Sat.1 unterhielt zur gleichen Zeit mit dem Film "Alvin und die Chipmunks: Road Chip" 720.000 Menschen, war dafür aber beim jungen Publikum spürbar erfolgreicher. Hier lag der Marktanteil nämlich bei 6,0 Prozent - doch auch das ist natürlich kein überragender Wert. "Noch Tausend Worte" fiel am späten Abend zudem auf 4,5 Prozent.

Beim Gesamtpublikum war Das Erste der erste CL-Verfolger. Mit zwei Wiederholungen von "Utta Danella" unterhielt der Sender 2,22 und 2,20 Millionen Zuschauer, das entsprach 9,3 und 9,0 Prozent Marktanteil. Beim Blick auf die dominante Konkurrenz wird man damit sicherlich leben können. Mit einem Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent musste sich Das Erste aber nicht nur dem ZDF, sondern auch RTL (9,1 Prozent) geschlagen geben. Beim jungen Publikum retteten sich die Kölner auf 10,5 Prozent. Möglich wurde das auch durch das Formel-1-Qualifying, das am Nachmittag mehr als zwei Millionen Zuschauer sahen und das für 17,6 Prozent Marktanteil gut war.

