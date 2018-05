kabel eins und RTL II kommen erst spät in Fahrt

© kabel eins

kabel eins und RTL II haben am Samstag in der Primetime nur schwache Quoten eingefahren, später am Abend lief es dann aber zunehmend besser. kabel eins punktete zudem mit Serien-Wiederholungen in der Daytime.



27.05.2018 - 09:46 Uhr von Timo Niemeier 27.05.2018 - 09:46 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,3 Prozent hat kabel eins am Samstag einen recht guten Wert eingefahren - vor allem wenn man bedenkt, dass das Champions-League-Finale in der Primetime dominiert hat. Zur besten Sendezeit hatte der Sender dann auch wenig zu melden: Zwei alte Folgen von "Hawaii Five-0" blieben bei jeweils 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. Deutlich besser lief es dann am späteren Abend: "Scorpion" steigerte sich zunächst auf 4,7 und später dann sogar auf 5,3 Prozent. Auch "Navy CIS: L.A." holte ab Mitternacht noch 5,2 Prozent.

Ohne die vergleichsweise starke Daytime wäre kabel eins am Samstag aber nicht auf den genannten Tagesmarktanteil gekommen, es waren nämlich vor allem die Serien-Wiederholungen zwischen 11 und 20:15 Uhr, die richtig gut liefen. So erreichte kabel eins mit vier von fünf "Castle"-Wiederholungen mehr als 7,0 Prozent Marktanteil, auch "Elementary" lag danach deutlich über Senderschnitt und erzielte bis zu 7,1 Prozent.

Auch RTL II tat sich zunächst gegen König Fußball schwer: Der Film "Das Streben nach Glück" erreichte nur 410.000 Zuschauer und 3,9 Prozent Marktanteil. Danach zeigte man "Die neun Pforten" und obwohl dieser Film um 22:35 Uhr begann, lag die Reichweite mit 590.000 höher als um 20:15 Uhr, das ließ auch den Marktanteil auf 6,9 Prozent klettern. Übrigens: Sowohl kabel eins als auch RTL II erreichten am späten Abend mehr junge Zuschauer als ProSieben in der Primetime.

RTL II erzielte zudem am Nachmittag noch gute 6,6 Prozent Marktanteil mit dem "Trödeltrupp", "Zuhause im Glück" holte danach sogar noch 8,1 Prozent. Weil es am Rest des Tages aber nicht so gut lief, musste sich der Sender mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,2 Prozent begnügen und lag damit knapp hinter kabel eins.

