Schlager-"Fernsehgarten" deutlich gefragter als Mross

Das ZDF hat mit seinem Schlager-"Fernsehgarten" so viele Zuschauer erreicht wie noch nie in diesem Jahr - beim jungen Publikum war erstmals sogar ein zweistelliger Marktanteil drin. Dagegen kam "Immer wieder sonntags" nicht heran.



28.05.2018 - 09:04 Uhr von Alexander Krei 28.05.2018 - 09:04 Uhr

Am Sonntag meldete sich Stefan Mross mit seiner Open-Air-Show "Immer wieder sonntags" im Ersten zurück - dass das nach dem Brand im Europapark überhaupt möglich sein würde, war zunächst nicht sicher. Die Quoten blieben zum Start in die neue Saison allerdings noch ausbaufähig: 1,27 Millionen Zuschauer schalteten kurz nach 10 Uhr ein und sorgten im Ersten für einen Marktanteil von 14,0 Prozent - ein guter Wert, der jedoch noch ein ganzes Stück hinter den Bestwerten des Vorjahres zurückblieb.

Zudem musste sich Mross im Fernduell mit Andrea Kiewel klar geschlagen geben: Der "ZDF-Fernsehgarten" erreichte zwei Stunden später mit 2,22 Millionen Zuschauern nämlich sogar 19,6 Prozent Marktanteil - für die Show, die schon seit einigen Wochen wieder am Start ist, waren das die bislang besten Werte der laufenden Staffel. Ganz offensichtlich hat der Schlager-Fokus am Sonntag also zusätzliche Fans zum Einschalten bewegen können.

Besonders beachtlich: Beim jungen Publikum reichte es für den "Fernsehgarten" zum ersten Mal in dieser Saison ebenfalls wieder für einen zweistelligen Marktanteil. Mit 420.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren kam die ZDF-Show auf sehr gute 10,2 Prozent. Davon blieb "Immer wieder sonntags" zuvor dann doch deutlich entfernt: Mehr als ein Marktanteil von 3,5 Prozent war für Moderator Stefan Mross am Sonntag nicht zu holen.

Das ZDF konnte den Erfolg seiner Show indes nicht bis zum "Duell der Gartenprofis" verlängern. Die Dokusoap halbierte im Anschluss die Reichweite auf 1,09 Millionen Zuschauer und kam beim Gesamtpublikum nur auf mäßige 8,4 Prozent Marktanteil. Für den Tiefpunkt des Tages sorgte jedoch die US-Komödie "Broadway Therapy", die in Konkurrenz zur Formel 1 gerade mal 450.000 Zuschauer sowie 3,1 Prozent Marktanteil erreichte.

