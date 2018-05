Auch "Big Little Lies" kann Serienmisere nicht beenden

© MG RTL D / NBCUniversal / Blossom Films

Die vielfach preisgekrönte erste Staffel von "Big Little Lies" legte bei Vox einen Fehlstart hin - die Liste der Fehlschläge im Lizenzserien-Bereich wird damit immer länger. Bei ProSieben lief "Grey's Anatomy" richtig gut, danach ging's aber wieder rasant bergab.



31.05.2018 - 09:19 Uhr von Uwe Mantel 31.05.2018 - 09:19 Uhr

Es bleibt weiterhin ein ziemlich schwieriges Unterfangen, hierzulande mit eingekaufter US-Ware im frei empfangbaren Fernsehen noch zu punkten. Auch die unter anderem mit zahlreichen Emmys und Golden Globes prämierte erste Staffel von "Big Little Lies", die mit Reese Witherspoon, Nicole Kidman und Shailene Woodley auch noch eine äußerst prominente Besetzung aufweisen konnte, hat daran nichts geändert: Vox blieb auch an diesem Mittwoch deutlich unterhalb des Senderschnitts.

Die drei Folgen, die Vox zum Auftakt zeigte, zählten zwischen 600.000 und 660.000 Zuschauer. Zum Start in den Abend reichte es um 20:15 Uhr in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur für einen Marktanteil von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die zweite Folge lief mit 3,5 Prozent Marktanteil sogar noch schlechter, erst um 22:10 Uhr ging's dann immerhin auf 4,7 Prozent nach oben - was aber noch immer klar im roten Bereich lag. Eine Wiederholung von "Major Crimes" versagte danach übrigens sogar mit nur 2,8 Prozent in der Zielgruppe völlig.

Bei ProSieben kann man sich immerhin noch auf den Dauerbrenner "Grey's Anatomy" verlassen. Zwar ging vor dem Feiertag die absolute Zuschauerzahl im Vergleich zur Vorwoche auf 1,16 Millionen zurück, der Marktanteil in der Zielgruppe erreichte mit 12,7 Prozent aber sogar einen neuen Bestwert für diese Staffel. Doch danach begann dann auch für ProSieben wieder die Serien-Misere. Zwar stellte auch "Will & Grace" einen Staffelbestwert auf, mit 590.000 Zuschauern insgesamt und 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag dieser aber auf einem nach wie vor miserablen Niveau. Die zweite Folge lief mit 5,3 Prozent Marktanteil dann zudem wieder deutlich schwächer.

Auch die überraschende Idee, das zwischenzeitlich längst zu Sixx abgeschobene "New Girl" fürs Finale wieder zu ProSieben zu holen, erwies sich einmal mehr als wenig erbaulich: Um 22:06 Uhr erreichte die Sitcom nur 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die zweite Folge steigerte sich dann zwar auf 6,5 Prozent, konnte damit aber natürlich ebensowenig überzeugen. Immerhin: Dank "Two and a half Men" stiegen im Anschluss die Quoten wieder, um kurz vor Mitternacht wurde immerhin wieder die Zweistelligkeit erreicht.

Nitro schaffte es übrigens, mit Wiederholungen von "Law & Order: Special Victims Unit" in der klassischen Zielgruppe Vox zeitweise ziemlich auf die Pelle zu rücken. So holten zwei Folgen ab 20:15 Uhr Marktanteile von 3,1 und 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Law & Order: UK" konnte nicht ganz mithalten, die beiden Folgen ab 21:52 Uhr hielten sich mit 2,3 und 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber gleichwohl über Senderschnitt. Erst die Erstausstrahlungen des "Blacklist"-Spinoffs "Redemption" fielen am späten Abend mit zunächst 1,6 und dann sogar nur 1,2 Prozent Marktanteil in den roten Bereich.

