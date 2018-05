Von "Köln 50667" bis "GZSZ": Traumquoten für Soaps

© RTL

An einem sommerlichen Vorabend vor einem Feiertag sind treue Soap-Fans genau das, was sich Sender wünschen. Sowohl "GZSZ" und "Alles was zählt" bei RTL als auch "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" holten hervorragende Quoten.



31.05.2018 - 09:40 Uhr von Uwe Mantel 31.05.2018 - 09:40 Uhr

Nach dem erfolgreichen Primetime-Special von "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" am Dienstag holte die Soap am Mittwoch prompt noch einen neuen Jahresbestwert, wenn man den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrachtet. Der stieg nämlich auf 24,1 Prozent und übertraf den bisherigen Spitzenwert damit nochmal um 1,5 Prozentpunkte. Das lag zum Einen wohl daran, dass viele wissen wollten, wie es nach dem Klippensturz vom Vortag weiter geht, zum Anderen aber auch daran, dass Soaps es besser schaffen, ihre Zuschauer auch bei insgesamt niedrigerer TV-Nutzung vor den Fernseher zu locken. Während die Marktanteile stiegen, blieb die absolute Zuschauerzahl mit 2,57 Millionen nämlich hinter dem Montags-Wert zurück.

Und "GZSZ" war nicht die einzige Soap, die am Mittwochabend einen sehr guten Performance hinlegte. Zuvor blieb schon "Alles was zählt" mit 17,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur hauchdünn hinter dem bisherigen Jahresbestwert zurück. 1,93 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. Auch "Köln 50667" erlebte mit 13,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei RTL II einen hervorragenden Tag, "Berlin - Tag & Nacht" holte mit 12,2 Prozent im Anschluss den bislang besten Wert des Jahres. 800.000 Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet.

