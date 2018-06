ZDF behält auch mit Wiederholungen die Oberhand

© ZDF/Michael Marhoffer

Das ZDF zeigt freitags inzwischen von seinen Krimis nur noch Wiederholungen - und bleibt damit trotzdem das Maß der Dinge. Mit dem gleichen Rezept punktete auch ZDFneo. Ganz vorne mit dabei ist auch wieder die "heute-show".



02.06.2018 - 09:30 Uhr von Uwe Mantel 02.06.2018 - 09:30 Uhr

Gegen das ZDF scheint derzeit kein Kraut gewachsen - selbst wenn man sich dort freitags inzwischen mit Wiederholungen behilft. Doch auch eine alte Folge der "Chefin" reichte am Freitag für den Tagessieg beim Gesamtpublikum. 3,92 Millionen Zuschauer und 15,2 Prozent Marktanteil sind für eine alte Folge ein sehr gutes Ergebnis, bei den 14- bis 49-Jährigen lief's mit 6,8 Prozent Marktanteil immerhin ordentlich. Eine Wiederholung von "Letzte Spur Berlin" tat sich im Anschluss etwas schwerer, blieb mit 3,61 Millionen Zuschauern und 13,7 Prozent Marktanteil aber ebenfalls vor der Konkurrenz.

Das Erste sortierte sich mit seinem Film "Oma ist verknallt" nicht nur hinter dem ZDF, sondern auch noch hinter der RTL-Show "Let's dance" ein, die 3,55 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten. Der ARD-Film zählte 3,34 Millionen Zuschauer. Mit 12,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte aber auch das für Werte über Senderschnitt. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich hingegen auf maue 5,9 Prozent.

Mehr Zuschauer als alle Primetime-Sendungen der Konkurrenz hatte das ZDF auch wieder mit seiner "heute-show", die in den Tagescharts bis auf Platz 2 vorstürmte. 3,63 Millionen Zuschauer sahen in dieser Woche zu, das entsprach einem Marktanteil von 15,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 10,3 Prozent zwar ebenfalls wieder auf starkem Niveau, hier war man in den vergangenen Wochen allerdings sogar noch etwas mehr gewohnt.

Krimi-Wiederholung - das ist ein Rezept, das beim ZDF nicht nur im Hauptprogramm, sondern auch beim Ableger ZDFneo bekanntlich bestens funktioniert. Das war auch an diesem Freitag nicht anders: "Lewis" bescherte ZDFneo 1,11 Millionen Zuschauer und 4,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,7 Prozent Marktanteil erzielt. Noch mehr Zuschauer zählte ZDFneo allerdings schon am Vorabend, wo "Bares für Rares" ab 19:21 Uhr 1,39 Millionen Zuschauer anlockte, was 6,5 Prozent Marktanteil entsprach. Die französische "Letzter-Bulle"-Adaption "Falco" musste im Anschluss an "Lewis" deutlich kleinere Brötchen backen: 600.000 Zuschauer sahen die erste, 430.000 die zweite der beiden Folgen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging auf zunächst 2,4 und dann 2,0 Prozent zurück, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde sogar die 1-Prozent-Marke verpasst.

