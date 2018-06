Nitro überzeugt mit "CSI", Sixx mit Hunde-Dokusoaps

© NITRO

Während Nitro dank seiner "CSI"-Serien am Sonntagabend in der Spitze fast fünf Prozent Marktanteil verzeichnete, drehte Sixx schon am Nachmittag auf. Dort lief es für diverse Hunde-Dokusoaps gut. ZDFneo und One punkteten derweil mit Krimis.



04.06.2018 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 04.06.2018 - 09:32 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 2,0 Prozent war Nitro am Sonntag bei den 14- bis 49-Jährige der größte unter den kleinen Sendern. Zu verdanken hat man das vor allem einer starken Primetime, während der man mit "CSI"-Wiederholungen im Laufe des Abends zahlreiche Zuschauer einsammelte. So zählte "CSI: Miami" um 20:15 Uhr bereits 570.000 Zuschauer, bei "CSI: NY" waren im Anschluss schon 600.000 Zuschauer dabei.

Am besten lief es allerdings für eine Folge von "CSI: Den Tätern auf der Spur", die um 22:52 Uhr von 770.000 Menschen bei Nitro gesehen wurde. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei hervorragenden 4,9 Prozent. Das war mehr als das Doppelte der Nitro-Normalwerte. Zu überzeugen wusste allerdings auch Sixx, das am Sonntag im Schnitt auf sehr gute 1,8 Prozent Marktanteil kam - anders als Nitro aber besonders am Nachmittag punktete.

Die Dokusoap "Notruf Hund - Einsatz für Cesar" war dort bereits um 13:48 Uhr die meistgesehene Sendung des Tages. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil des Formats auf hervorragende 4,8 Prozent, eine weitere Folge konnte anschließend noch bei 4,2 Prozent der jungen Zuschauer punkten. Später am Nachmittag erwies sich auch "Der Hundetrainer - Lucky Dogs mit Brandon McMillan" noch als Erfolg, der für bis zu 2,8 Prozent Marktanteil gut war.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum wusste indes besonders ZDFneo zu überzeugen, dessen Tagesmarktanteil bei 3,2 Prozent lag und damit sogar höher ausfiel als bei kabel eins. Mit seinen Krimis "Der Kommissar und das Meer" und "Mord in den Dünen" verpasste der Sender die Millionen-Marke in der Primetime nur knapp. Mit dem "Tatort" drehte ab 21:45 Uhr zudem auch One auf: 530.000 Zuschauer sahen die Wiederholung, nachdem der Film "13 Uhr mittags" zuvor mit nur 110.000 Zuschauern enttäuschte.

