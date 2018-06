Primetime-Sieg für RTL II, Vox-Sänger schwächeln

© RTL II

Die Sozialdoku-Reihe "Hartz und Herzlich" erklomm bei RTL II am Dienstag einen neuen Bestwert und lag in der Zielgruppe vor der gesamten Primetime-Konkurrenz. "Sing meinen Song" tut sich in diesem Jahr hingegen weiter ungewohnt schwer.



06.06.2018 - 09:08 Uhr von Uwe Mantel 06.06.2018 - 09:08 Uhr

RTL II trifft mit seinen Sozialdokus unter dem Label "Trotz dem Leben" weiterhin genau den Nerv seiner Zuschauer. Nachdem der Auftakt der neuen Staffel von "Hartz und Herzlich", die nun den Blockmacherring von Rostock beleuchtet, in der vergangenen Woche noch die Konkurrenz durch den Primetime-Ausflug von "GZSZ" zu spüren bekam, ging es in dieser Woche nochmal ein ganzes Stück nach oben.

Mit 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte "Hartz und Herzlich" sogar einen neuen Bestwert und sicherte RTL II den Primetime-Sieg in der Zielgruppe vor den "Simpsons"-Wiederholungen bei ProSieben. 1,5 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum für gute 5,8 Prozent Marktanteil reichte. Dem nachfolgenden Format "Die Gruppe - Schrei nach Leben" geht allerdings so langsam etwas die Puste aus, mit nun noch 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich der Abwärtstrend fort - noch immer lag die Sendung damit aber komfortabel über dem Senderschnitt.

Bei Vox muss man sich unterdessen Gedanken machen, was in diesem Jahr bei "Sing meinen Song" falsch gelaufen ist. Nachdem das Format in der vergangenen Woche sogar erstmals unter den Senderschnitt gefallen war, stieg der Marktanteil zwar nun wieder an, allerdings nur leicht auf 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag der Tiefstwert bei 12,7 Prozent. Insgesamt verlor "Sing meinen Song" im Vergleich zur vergangenen Woche sogar nochmal 200.000 Zuschauer, mit 1,12 Millionen Zuschauern markierte die Reihe hier ihre bisherige Tiefstwert. Die "Leslie-Clio-Story" im Anschluss sahen sich noch 830.000 Zuschauer an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank auf 6,3 Prozent und damit unter den Senderschnitt.

Vox lag am Dienstagabend damit zwar klar vor kabel eins, trotzdem dürfte die Stimmung in Unterföhring beim Blick auf die Quoten deutlich besser sein. Dort legte nämlich "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" nach zwei schwächeren Wochen deutlich zu und holte mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen Wert deutlich über dem Senderschnitt. 970.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Noch besser lief im Anschluss das "K1 Magazin", das sogar 6,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte.

