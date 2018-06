Bestwert zum Finale: Versöhnlicher "Jerks"-Abschied

© Andre Kowalski

Zum Finale hat die ProSieben-Serie "Jerks" noch einmal spürbar zugelegt und einen Staffelbestwert eingefahren, die Reichweite war sogar so hoch wie noch nie. Aber auch Sixx und RTLplus punkteten mit Serien.



06.06.2018 - 09:14 Uhr von Timo Niemeier

Die Entscheidung, "Jerks" in diesem Jahr um eine Stunde auf 22:15 Uhr vorzuziehen, war aus Quotensicht keine gute. Nachdem der erste Durchlauf am späten Abend teilweise noch zweistellige Marktanteile erzielte und im Schnitt 9,4 Prozent Marktanteil holte, war das in diesem Jahr nicht mehr drin. Die Marktanteile bewegten sich seit Anfang Mai fast durchgängig auf einem enttäuschenden Niveau, dennoch haben Maxdome und ProSieben bereits eine weitere Staffel bestellt. Zum Finale stiegen nun aber auch die Quoten noch einmal spürbar an.

So erreichte die erste Folge "Jerks" bereits 720.000 Zuschauer, schon das war die bis dato höchste Reichweite in der Geschichte der Serie. Die zweite und letzte Folge erreichte im Anschluss sogar 740.000 Zuschauer. Auch der Marktanteil stieg von zuvor 8,5 auf 9,7 Prozent - das waren die höchsten Werte der laufenden Staffel, wenn man die nachgewichteten Quoten außen vor lässt. Der Abschied von "Jerks" war nun also immerhin ein sehr versöhnlicher, auf Staffelsicht kam die Serie dennoch nicht über 6,8 Prozent Marktanteil hinaus, 570.000 Menschen sahen sich die zehn Folgen an. Das waren nur rund 50.000 mehr als im vergangenen Jahr, als die Episoden wesentlich später zu sehen waren.

Am Vorlauf hat der "Jerks"-Aufschwung vermutlich nicht gelegen, die "Simpsons" performten solide, aber nicht überragend. Die Reichweite blieb deutlich unter einer Million hängen, die Marktanteile der vier Wiederholungen bewegten sich zwischen 8,7 und 9,6 Prozent. Auch deshalb verpasste ProSieben am Dienstag mit 9,9 Prozent knapp einen zweistelligen Tagesmarktanteil. Am Tagesprogramm hat es jedenfalls nicht gelegen, das war nämlich mal wieder sehr erfolgreich: "Two and a Half Men" erreichte bis zu 18,3 Prozent, "Big Bang Theory" später immerhin noch 16,3 Prozent. Und auch "Taff" überzeugte mit 14,2 Prozent.

Doch nicht nur "Jerks" sorgte für strahlende Gesichter, auch andere Sender waren am Dienstag mit Serien sehr erfolgreich unterwegs. Bei Sixx läuft "Castle" nun schon seit einigen Wochen sehr erfolgreich. Auch am Dienstag holten zwei Folgen 1,8 und 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 310.000 und später 470.000 Menschen sahen zu. "Profiling Paris" steigerte sich danach sogar noch auf 3,0 Prozent Marktanteil. Und auch RTLplus wurde im Verlauf des Abends immer erfolgreicher: Der "Im Namen des Gesetzes"-Marathon startete zunächst mit 220.000 Zuschauern und 0,6 Prozent Marktanteil und steigerte sich bis auf 2,4 Prozent. In der Spitze wurde die Serie im Schnitt von 410.000 Menschen gesehen. Wie stark RTLplus am Dienstsg unterwegs war, unterstreicht auch der sehr gute Tagesmarktanteil in Höhe von 1,5 Prozent.

