"Bachelor" mit Bestwert, doch ZDF siegt mit "Jurassic World"

"Bachelor in Paradise" steigerte sich auf neue Bestwerte - doch für den Tagessieg reichte es nicht, weil das ZDF mit "Jurassic World" bei Jung und Alt gleichermaßen nicht zu schlagen war. Bei ProSieben endete "New Girl" im ganz kleinen Kreis.



07.06.2018 - 09:11 Uhr von Uwe Mantel 07.06.2018 - 09:11 Uhr

Die fünfte Folge von "Bachelor in Paradise" war die bislag erfolgreichste - sowohl was die Marktanteile als auch was die absolute Reichweite angeht. So sahen diesmal 2,22 Millionen Zuschauer zu, das war fast eine halbe Million mehr als noch in der vergangneen Woche, als das Format den bisherigen Tiefstwert markiert hatte. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zog auf 15,7 Prozent an.

Trotzdem reichte es nicht für den Sieg am Mittwoch. Mehr junge Zuschauer hatte nämlich nicht nur "GZSZ", das am Vorabend mit 21,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen seinen hervorragenden Lauf fortsetzen konnte, sondern auch das ZDF mit der Free-TV-Premiere von "Jurassic World". 4,68 Millionen Zuschauer wollten die insgesamt sehen, das reichte beim Gesamtpublikum für 17,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 1,52 Millionen Zuschauern und 17,8 Prozent Marktanteil ebenso gut aus.

Trotz der starken Konkurrenz hielt sich bei Sat.1 die Reihe "Plötzlich arm, plötzlich reich" erneut auf einem ordentlichen Niveau und erreichte 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch die nachfolgende Sat.1-Reportage "In der Schuldenfalle: Hoffnung auf ein neues Leben" konnte mit 10,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugen. ProSieben startete mit 11,3 Prozent Marktanteil für "Grey's Anatomy" zwar gut in den Abend, danach ging's dann aber wieder rasant bergab.

"Will & Grace" ließ den Marktanteil umgehend auf 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einbrechen, die zweite Folge lief im Anschluss mit nur 4,3 Prozent dann sogar noch deutlich schlechter. Und das Serienfinale von "New Girl" lag mit 4,7 Prozent Marktanteil danach ebenfalls auf miserablem Niveau. Nur 380.000 Zuschauer sagten der Sitcom Lebewohl. Große Seriensorgen hat weiterhin auch Vox, wo "Big Little Lies" sich auf dem gleichen schlechten Niveau wie in der vergangenen Woche bewegte: 3,5 und 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holten die beiden Folgen.

