Gerst-Start ins All beschert n-tv und Welt Spitzenquoten

Am Mittwochmittag startete Alexander Gerst ins All in Richtung Internationale Raumstation. n-tv und Welt erzielten mit der Übertragung hervorragende Quoten. Phoenix zeigte zur gleichen Zeit die Merkel-Befragung und fuhr ebenfalls sehr gut.



07.06.2018 - 09:59 Uhr von Uwe Mantel 07.06.2018 - 09:59 Uhr

Um kurz nach 13 Uhr machte sich Alexander Gerst an Bord einer Sojus-Rakete auf den Weg zur internationalen Raumstation ISS. Schon in den vergangenen Wochen hatte die Teilnahme des deutschen Astronauten an der Mission Horizons hierzulande für größere Aufmerksamkeit gesorgt. Der Start war nun bei n-tv, Welt, ARD-alpha und im ARD-Mittagsmagazin zu sehen. Phoenix, das ursprünglich ebenfalls live übertragen wollte, und das ZDF waren aufgrund der Übertragung gleichzeitig stattfindenden Befragung von Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag außen vor.

Das half den beiden privaten Nachrichtensendern. n-tv erreichte mit seiner Sondersendung ab 12:27 Uhr im Schnitt 320.000 Zuschauer und erzielte damit einen hervorragenden Marktanteil von 4,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Welt weist seine Übertragung in etwas anderen Intervallen aus, hier waren ab 12:44 Uhr im Schnitt 210.000 Zuschauer dabei, was 2,8 Prozent Marktanteil entsprach. Beim Gesamtpublikum hatte n-tv also klar die Nase vorn - bei den 14- bis 49-Jährigen sieht es allerdings anders aus: Hier kam n-tv auf 3,4 Prozent, Welt hingegen auf stolze 5,0 Prozent Markanteil.

Auch das ARD-Mittagsmagazin übertrug wie erwähnt live - es war aufgrund der Merkel-Befragung aber diesmal nur im Ersten und nicht gleichzeitig auch im ZDF zu sehen. 840.000 Zuschauer sahen die gesamte Sendung im Ersten im Schnitt, das entsprach einem Marktanteil von 10,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war natürlich weniger als das "Mittagsmagazin" sonst mit der Übertragung auf zwei Sendern erzielt, aber auch bezogen auf die Einzel-Reichweite im Ersten war kein besonderer Gerst-Effekt auszumachen. Für ARD-Alpha liegen öffentlich keine Quoten vor.

Die eben angesprochene Befragung Merkels im Deutschen Bundestag verfolgten unterdessen ab 12:30 Uhr 790.000 Zuschauer im ZDF. Das entsprach einem Marktanteil von 10,6 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,4 Prozent erzielt. Bei Phoenix sahen weitere 260.000 Zuschauer zu. 3,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sind für den Sender ebenfalls ein sehr guter Wert. 1,5 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

