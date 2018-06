DMAX-Daily "A2 - Abenteuer Autobahn" ein voller Erfolg

© Fotolia/winyu

DMAX wird für die Entscheidung, täglich für den Vorabend die Eigenproduktion "A2 - Abenteuer Autobahn" zu produzieren, belohnt. Die ersten drei Wochen liefen durchweg gut, am Donnerstag reichte es für die beste Quote seit dem ersten Tag.



08.06.2018 - 09:23 Uhr von Uwe Mantel 08.06.2018 - 09:23 Uhr

Die Strategie von DMAX, deutlich mehr Geld für Eigenproduktionen locker zu machenn, geht zumindest mit Blick auf den Vorabend schonmal auf: Seit drei Wochen ist dort nun "A2 - Abenteuer Autobahn" zu sehen - und mit im Schnitt bislang 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist das Format für den Sender, dessen Senderschnitt in dieser Altersgruppe zuletzt zwischen 1,6 und 1,9 Prozent pendelte, ein voller Erfolg. Am Donnerstag gab es sogar den besten Wert seit dem ersten Tag, als DMAX noch eine Doppelfolge gezeigt hatte.

So reichte es diesmal dank 0,17 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern für einen hervorragenden Marktanteil von 3,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Rund 300.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das entsprach auch beim Gesamtpublikum beachtlichen 1,8 Prozent Marktanteil. Auch davor zeigte DMAX mit "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" eine Eigenproduktion, wenn auch nur in Wiederholung. Doch mit 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen konnte auch die überzeugen. Der "Asphaltcowboys"-Dreierpack am Vorabend und in der Primetime konnte da nicht ganz mithalten und erreichte 1,5 bis 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Erfolgreicher als Männersender-Konkurrent Nitro war DMAX damit aber trotzdem, die "Mythbusters" gingen dort in der Primetime" nämlich mit zunächst 0,8 und dann sogar nur 0,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen unter. Dafür ließ "Top Gear" am späteren Abend die Quoten schnell wieder steigen. Ab 23:15 Uhr wurden bereits 2,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielt. Richtig gut lief am Vorabend zudem wieder "Alle unter einem Dach" mit bis zu 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Schwer tat sich zum Start in den Abend auch ProSieben Maxx: Die "Checker Buddies" kamen um 20:15 Uhr nicht über 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Galileo 360°" lief mit 1,1 Prozent Marktanteil dann zwar schon etwas besser, blieb aber trotzdem klar unter dem Senderschnitt. Erst die Wrestling-Show "Smackdown" sorgte dann mit 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für gute Werte. Am Vorabend punkteten zudem schon "Futurama" und "Family Guy" mit um die 2 Prozent Marktanteil.

